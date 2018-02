© pressphoto (Archiv)

Kee gudden Owend war et fir dea seng Equipe Arminia Bielefeld. Loung een am Ufank vum Match nach a Féierung, huet een no 90 Minutte mat 2:3 géint Dynamo Dresden verluer.An der 28. Minutt ass d'Arminia Bielefeld duerch den Hartherz 1:0 a Féierung gaangen. No der Paus konnt de Koné an der 48. Minutt fir Dynamo Dresden ausgläichen. An der 64. Minutt huet de Röser d'Gäscht dunn a Féierung bruecht. Eng Véierelstonn viru Schluss ass der Arminia den 2:2-Ausgläich gelongen. Um Enn sollt et awer net fir ee Punkt duergoen, well de Röser an der 79. Minutt nach den 3:2 fir Dresden markéiert huet.Fir de Jeff Saibene gouf et domadder um 24. Spilldag keng Punkten. An der provisorescher Tabell steet Bielefeld mat 34 Punkten op der 6. Plaz an der Tabell.Fortuna Düsseldorf huet e Freideg mat 3:4 zu Regensburg verluer.An der Ligue 2 a Frankräich huet Bourg-Péronnas auswäerts géint Le Havre 0:0 gläich gespillt. Dehuet déi 90 Minutten duerchgespillt. De Veräin vum Lëtzebuerger bleift op der Relegatiounsplaz an der Tabell.