No den 90 Minutte gouf et e verdéngten 1:1-Remis tëscht Mainz a Wolfsburg. Bei de Gäscht souz de Bruno Labbadia déi éischte Kéier op der Trainerbänk.Schonn no 6 Minutte waren d'Gäscht mat 1:0 a Féierung gaangen. No Viraarbecht vum William hat de Brekalo de Ball am zweete Versuch am Gol ënnerbruecht. Kuerz virun der Paus ass Mainz den Ausgläich gelongen. An der 44. Minutt huet d'Lokalequipe no engem Ballverloscht vu Wolfsburg am Mëttelfeld séier ëmgeschalt an de Muto huet dunn no enger Flank vum Holtmann dat ronnt Lieder mat engem direkte Schoss an de laangen Eck gesat.An der zweeter Hallschent ass kenger Formatioun méi ee Gol gelongen, obwuel de Malli vu Wolfsburg an der 63. Minutt eng déck Chance verpasst huet. Den tierkesche Spiller war no engem Pass vum Brekalos eleng op de Golipper zougelaf, de Ball huet hien um Enn knapp laanscht de Gol geschoss.An der provisorescher Tabell steet Wolfsburg op der 14. Plaz mat 25 Punkten, Mainz sinn déi 15. mat 24 Punkten. Bremen huet de Weekend d'Méiglechkeet mat enger Victoire am Derby géint Hamburg, laanscht béid Veräiner ze zéien an d'Relegatiounsplaz ze verloossen.