Nom Gold am Super-G wënnt d'Snowboarderin Ester Ledecka och d'Gold am Snowboard-Parallel. Zwee Mol Gold an zwou verschidden Disziplinne gouf et nach ni.

Am Parallel-Riseslalom am Snowboard huet sech d'Tschechin Ester Ledecka, déi och schonn de Super G am Ski iwwerraschend dominéiert hat, d'Goldmedail um Samschdeg de Moie fréi geséchert. An der Finall konnt si sech souverän géint di däitsch Snowboarderin Selina Jörg behaapten.



Déi jonk Fra vun 22 Joer huet domadder eng vun de schéinste Geschichte vun den Olympesche Wanterspiller geschriwwen.



Mat engem Gold-Doublé also, mat deem esou kee gerechent hat, virop d'Sportlerin selwer.



Bei den Häre war de Schwäizer Nevin Galmarini de Beschten. Sëlwer huet sech de Südkoreaner Sanho Lee geséchert.



Am Äischnelllafe sinn um Samschdeg déi lescht Medaile verdeelt ginn. Um Programm stoung bei den Dammen an den Hären nach de Massestart. Bei den Damme war Gold fir d'Japanerin Jana Takagi. Sëlwer a Bronz ware fir d'Südkoreanerin Bo-Reum Kim an d'Hollännerin Irene Schouten. Bei den Hären huet de Südkoreaner Seung-Hoon Lee gewonnen. Um Podium stoungen nach de Belsch Bart Swings an den Hollänner Koen Verweij.



D'Goldmedail am Curling hu sech bei den Hären d'USA geséchert. An der Finall hu si de Favorit Schweden mat 10:7 geklappt. Bei den



