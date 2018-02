Wéinst de Wiederkonditioune léisst d'FLF um Weekend net dobausse spillen. All d'Matcher sinn ofgesot.

Déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet de komplette Spillprogramm vun e Samschdeg an e Sonndeg ofgesot, well eng ganz Partie Terraine gefruer sinn.



D'Futsal-Matcher ginn awer wéi geplangt gespillt.





Communiqué officiel de la FLF

Suite aux mauvaises conditions atmosphériques et suite aux terrains gelés dans toutes les régions du Luxembourg, la FLF a pris la décision d’annuler tous les matches officiels et amicaux qui devraient avoir lieu ce samedi 24 et ce dimanche 25 février 2018.

Tous ces matches seront reportés à une date ultérieure qui sera communiquée dans les meilleurs délais.

Cette décision a été prise après consultation avec les responsables de la BGL Ligue, de la Promotion d’Honneur et des divisions 1 et 2.

Les matches du championnat indoor LALUX jeunes et du championnat futsal seniors restent maintenus au programme.