Um 24. Spilldag an der Bundesliga hunn sech Hoffenheim a Freiburg mat engem 1:1 getrennt. Gladbach konnt sech mat 1:0 zu Hannover behaapten. Eintracht Frankfurt verléiert 0:1 géint Stuttgart an den Tabelleleader Bayern München koum doheem géint d'Hertha BSC net iwwert en 0:0 eraus.E Samschdeg Owend stoung de Kellerduell tëscht Werder Bremen an dem HSV um Programm. Hei huet den HSV mat 0:1 de Kierzeren gezunn an domat wichteg Punkten géint den Ofstig leien gelooss.D'Resultater vum 24. Spilldag an der Iwwersiicht:Mainz05 - VfL Wolfsburg 1:1 (0:1)0:1 (Brekalo/6'), 1:1 (Muto/44')Bayern München - Hertha BSC 0:0 (0:0)TSG Hoffenheim - SC Freiburg 1:1 (0:0)1:0 (Kramaric/57'), 1:1 (Petersen/65')Hannover 96 -0:1 (0:0)0:1 (Kramer/72')- Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)1:0 (Thommy/13')- Hamburger SV 1:0 (0:0)1:0 (Van Drongelen/87')E Sonndeg stinn nach 2 Partien um Programm. Bayer Leverkusen huet Schalke op Besuch an Leipzig spillt géint Köln. E Méindeg dann trëfft Dortmund op Augsburg.