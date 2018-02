X

Am Laanglaf huet d'Marit Björgen iwwer 30 Kilometer am klassesche Stil d'Goldmedail gewonnen. D'Norwegerin konnt sech virum Krista Parmakoski aus Finnland an der Schwedin Stina Nilsson behaapten. Olympionikin



Fir d'Marit Björgen ass et déi 8. Goldmedail op Olympesche Spiller. Donieft konnt si an de lescht Joren nach 4 Sëlwer- an 3 Bronzemedaile gewannen, esouvill wéi nach ni e Sportler op Olympesche Wanterspiller.



Mat den 30 Kilometer am Laanglaf ass déi lescht Decisioun zu Pyeongchang gefall.



An der Nuecht op e Sonndeg hunn déi Schwedesch Dammen no 2006 an 2010 eng weider Kéier Gold am Curling gewonnen. An der Finall hu si eng souverän 8:3-Victoire géint Südkorea gefeiert. Bronz war e Samschdeg schonn u Japan gaangen.



Am Véirerbob war den däitsche Pilot Francesco Friedrich de Séiersten. No 4 Leef am Alpensia Sliding Center hat hien e Virsprong vun iwwer enger hallwer Sekonn op säin Teamkomerod Nico Walther an den zäitgläiche Südkoreaner Won Yun Jong. De Francesco hat schonn d'Goldmedail am Zweeërbob gewonnen.



D'olympesch Athleten aus Russland hu Gold am Äishockey gewonnen. An der Finall konnte si sech no Verlängerung 4:3 géint Däitschland duerchsetzen.

An der Nuecht op e Sonndeg ass dann och d'Decisioun vum internationalen olympesche Comité gefall, datt Russland bei den Olympesche Wanterspiller zu Pyeongchang suspendéiert bleift. D'Ekipp däerf domadder bei der Ofschlossfeier e Sonndeg net mam russesche Fändel an de Stadion alafen.

Flott Impressioune vun den Olympesche Wanterspiller

FOTOGALERIE: Olympesch Wanterspiller, Dag 8-10 (Fotoe vun ATP)



FOTOGALERIE: Olympesch Wanterspiller, Dag 1 - 7 (Fotoen ATP)



FOTOGALERIE: Riseslalom mam Matthieu Osch, Andréck vum Yakushi



FOTOGALERIE: Olympesch Wanterspiller: Grand-Duc, Matthieu Osch a COSL a Südkorea (Fotoe vum Qian Jun))



FOTOGALERIE: Olympesch Wanterspiller, Ouverture (Fotoe vun ATP)