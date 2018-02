X

Vum 9. bis de 25. Februar sinn op den Olympesche Spiller zu Pyeongchang a Südkorea Medaile verdeelt ginn. Méi wéi eng Kéier gouf an de leschten Deeg bei de verschiddenen Decisioune Sportgeschicht geschriwwen. Och déi méi exotesch Sportler hunn den Olympesche Spiller hire Stempel nees opgedréckt.



Den IOC-President Thomas Bach huet um 21.40 Auer Lokalzäit déi offiziell Sätz gesot an d'Jugend vun der ganzer Welt op déi nächst Wanterspiller agelueden. Um 21.54 Auer Lokalzäit ass d'Olympescht Feier dunn ausgaangen.







Fir Lëtzebuerg war de Matthieu Osch mat dobäi, hien huet dann och bei der Ofschlossfeier de Lëtzebuerger Fändel gedroen.Déi nächst Olympesch Wanterspiller sinn a 4 Joer zu Peking a China.

Medaile-Spigel

#Pyeongchang2018 is almost over.



Here are where all the 🥇, 🥈 and 🥉 medals went.👇



Full medal table 👉 https://t.co/lnaihOCk3I#bbcolympics pic.twitter.com/bTE5F1DocL — BBC Sport (@BBCSport) 25. Februar 2018

Nodeems du Pyeongchang alleguer d'Medaile verdeelt goufen, steet Norwegen un der Spëtzt vum Medaile-Spigel. Si hunn um Enn 14 Mol Gold gewonnen, 14 Mol Sëlwer an 11 Mol Bronz.Op der zweeter Plaz steet Däitschland mat 14 Mol Gold, 10 Mol Sëlwer an 7 Mol Bronz.Déi drëtte Plaz am Medaile-Spigel ass fir Kanada, mat 11 Goldmedailen, 8 waren der aus Sëlwer an der 10 aus Bronz.

Historesch Momenter

Marit Björgen © afp

Ester Ledecka © afp

D'ass déi erfollegräichst Wanter-Olympionik vun allen Zäiten. Um Sonndeg huet d'Norwegerin am Laanglaf iwwer 30 Kilometer am klassesche Stil hir 8. Goldmedail gewonnen. Donieft konnt si an de lescht Joren nach 4 Sëlwer- an 3 Bronzemedaile gewannen, esouvill wéi nach ni e Sportler op Olympesche Wanterspiller. Déi 37 Joer al Athletin huet hire Landsmann Ole Einar Björndalen un der Spëtzt ofgeléist (8 Gold, 4 Sëlwer, 1 Bronz).D'Tschechinhuet och Olympia-Geschicht geschriwwen. Si ass déi éischt Sportlerin, déi sech an den zwou Disciplinnen Schi Alpin a Snowboard Gold konnt sécheren. D'Ester Ledecka hat am Schi Alpin am Super G ganz iwwerraschend alleguer d'Spezialistinnen hannert sech gelooss an d'Goldmedail gewonnen. Um zweetleschten Dag vun den Olympesche Spiller koum dunn nach déi éischte Plaz an hirer Haaptdisziplin dem Parallel-Riseslalom am Snowboard dobäi.A Südkorea huet och deGeschicht geschriwwen. 2018 gouf et fir den Amerikaner Gold an der Halfpipe. Den Amerikaner ass den éischte Snowboarder, deen 3 Goldmedaile bei Olympesche Spiller gewonnen huet. Bei den Damme stoung um Enn d'Amerikanerinop der 1. Plaz um Podium. Déi 17 Joer al Amerikanerin ass mat 17 Joer déi jéngste Snowboarderin, déi jee Gold bei Olympia gewanne konnt.

D'Olympesch Spiller aus Lëtzebuerger Siicht

© ATP

Fir Lëtzebuerg war mam Matthieu Osch ee Sportler bei den Olympesche Wanterspiller zu Pyeongchang a Südkorea mat dobäi. De Lëtzebuerger war am Schi Alpin an den Disciplinne Riseslalom a Slalom um Depart.Am Riseslalom ass fir de Matthieu Osch no zwee Leef eng 62. Plaz erausgesprongen. Am Slalom war dogéint no ronn 32 Sekonnen am éischte Laf Schluss. De Lëtzebuerger hat et ausgehuewen an du gouf et bei der schwéierer Streck keng Chance méi déi nächste Staang nach ze passéieren.

Gefuddels: 4 Doppingfäll opgedeckt

Net esou schéi ware während den Deeg a Südkorea déi 4 Doppingfäll, déi bekannt gi sinn. Betraff waren 2 Sportler vun den Olympeschen Athleten aus Russland, e Japaner an e Slowen.

De japanesche Shorttracker Kei Saito gouf direkt am Ufank vun de Kompetitioune positiv op déi maskéierend Substanz Acetazolamid getest.

De Curler Alexander Kruschelnizki, dee Bronz am Mixed gewonnen hat, gouf positiv op d'Häerzmëttel Meldonium getest.



Bei der russescher Bobpilotin Nadescha Sergejewa, Zwieleft an der Dammecourse, goufe Spure vun der verbuedener Substanz Trimetazidin (Stoffwiesselstimulator) nogewisen.



De sloweneschen Äishockeyspiller Ziga Jeglic gouf positiv op déi verbuede Substanz Fenoterol getest. De Jeglic huet duerno matgedeelt, datt hien net wëssentlech gedoppt hätt, hien hätt Asthma a vergiess e Mëttel, wat e geholl huet, unzemellen.

Flott Impressioune vun den Olympesche Wanterspiller

FOTOGALERIE: Olympesch Wanterspiller, Dag 8-10 (Fotoe vun ATP)



FOTOGALERIE: Olympesch Wanterspiller, Dag 1 - 7 (Fotoen ATP)

Och Wantersport-"Exote" waren zu Pyeongchang bliwwen.