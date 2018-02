© afp

An der däitscher Bundesliga konnt sech Schalke am Verfolgerduell zu Leverkusen behaapten. D'Gäscht hu sech an der BayArena defensiv staark an offensiv effizient presentéiert an um Enn verdéngt mat 2:0 gewonnen. Schalke steet elo mat 40 Punkten op der 3. Plaz an der Tabell. Un der Spëtzt steet Bayern München mat 60 Punkten. An der zweeter Partie vum Dag huet Köln géint Leipzig iwwerrascht. D'Schlussllicht loung no 5 Minutte schonn hannen, ma konnt de Match nach dréinen a mat 2:1 gewannen.Leverkusen -0:2No 11 Minutten hat de Burgstaller Schalke a Féierung bruecht. De Volland hat de Ball an der géignerescher Hallschent géint de Caligiuri verluer, deen huet de Ball mat engem Diagonalpass iwwer 40 Minutten direkt an de Laf vum Burgstaller gespillt. Den Éisträicher ass mam Ball laanscht de Retsos gelaf an huet dat ronnt Lieder flaach an de lénken Eck gesat. No der Féierung huet Schalke sech zeréckgezunn an op Kontere gewaart. An der 20. Minutt hat Leverkusen eng Chance, ma e Corner vum Bailey ass knapp laanscht de Goal gaangen. No 29. Minutten huet de Leno d'Haushäre virun engem méi grousse Réckstand gerett. De Keeper konnt e Kappball vum Goretzka mat der rietser Hand staark ofwieren. Kuerz drop gouf et dunn awer fir Leverkusen den nächste Réckschlag. De Kohr ass an der 38. Minutt mat giel-rout vum Terrain geflunn.No der Paus stoung Schalke an der Verteidegung weider gutt an huet kaum Chance vun den Haushären zougelooss. An der 83. Minutt hätten déi Blo de Sak missen zoumaachen, ma den Embolo ass am Eent-géint-Eent um Breno gescheitert. D'Decisioun ass dunn an der 90. Minutt gefall. No engem Foul vum Retsos um Embolo huet den Arbitter op de Punkt gewisen. De Bentaleb huet d'Chance genotzt a mam 2:0 fir d'Schlussresultat genotzt.Leipzig -1:2Leipzig huet doheem Köln fréi an der Partie geschockt. Schonn no 5 Minutte stoung et 1:0 fir d'Haushären. Nodeems dem Lookman säi Schoss nach widder dem Potto gelant ass, ass de Ball dem Augustin virun d'Féiss gefall an hien huet dësen dunn aus kuerzer Distanz an de Filet gesat. Vu Köln huet een an den éischte 45 Minutten kaum eppes gesinn, Leipzig dogéint huet direkt e puer Chance leie gelooss.No der Paus huet Köln du méi an de Match investéiert an huet d'Kontroll iwwerholl. An der 70. Minutt sinn d'Gäscht mat 1:1-Ausgläich belount ginn. De Koziello huet aus 19 Meter getraff. Keng Chance fir de Gulacsi am Gol vu Leipzig. 7 Minutte méi spéit ass Köln a Féierung gaangen. Dës Kéier huet de Bittencourt dat ronnt Lieder an de Gol gesat. Leipzig ass keng Reaktioun méi gelongen, sou datt Köln mat 2:1 gewënnt an dräi wichteg Punkte mat heem hëlt. An der Tabell ass Köln nach ëmmer d'Schlussliicht, ma si sinn elo punktgläich mat Hamburg. Béid Veräiner hu lo 17 Punkten. Op der Relegatiounsplaz steet Mainz mat 24 Punkten.

Coupe de la Ligue an England

De Vincent Company vu Manchester City © afp

Manchester City huet e Sonndeg den Owend den éischten Titel mam Trainer Pep Guardiola gewonnen. An der Finall vum Ligapokal stoung et no 90 Minutten 3:0 fir Manchester City. Dem Géigner Arsenal London huet ee keng Chance gelooss. No 18 Minutten huet den Aguero fir den 1:0 gesuergt. No der Paus hunn de Kompany an der 58. Minutt an de Silva an der 65. Minutt fir d'Decisioun gesuergt.De Pep Guardiola huet 604 Deeg missen op den éischten Titel mat ManCity waarden.

Premier League

- Crystal Palace 1:0Am englesche Championnat hu sech um Sonndeg d'Tottenham Hotspurs mat 1:0 bei Crystal Palace duerchgesat. D'Gäscht hu sech allerdéngs schwéier gedoe géint eng Lokalequipe, déi risquéiert, déi nächst Saison eng Divisioun méi ënnen ze spillen. An der 88. Minutt ass dem Kane dunn awer nach den decisive Goal gelongen, sou datt Tottenham déi 3 Punkte mat Heem konnt huelen.- Chelsea 2:1Manchester United klappt Chelsea mat 2:1. Den éischte Gol am Match ass de Gäscht gelongen. An der 32. Minutt war et de Willian, deen seng Ekipp konnt a Féierung bréngen. Manchester United huet awer net laang fir eng Reaktioun gebraucht. 7 Minutte méi spéit huet nämlech de Lukaku op 1:1 ausgeglach. No der Paus ass dem Lingard an der 75. Minutt den 2:1 fir d'Lokalequipe gelongen. Manchester United konnt dëse Virsprong iwwert déi 90 Minutte geréieren a behält déi 3 Punkten doheem.

Primera Division

Villarreal konnt sech mat 1:0 géint Getafe duerchsetzen. Den Atletico Madrid huet zu Sevilla mat 5:2 gewonnen.

Serie A

© afp

Am italienesche Championnat wënnt Lazio Roum auswäerts 3:0 géint Sassuolo Calcio. Duerch dës Victoire bleift Lazio Roum an der Tabell op der 3. Plaz. D'Goaler hunn um Sonndeg de Milinkovic-Savic (7' an 46') an den Immobile per Eelefmeter (31') geschoss.Donieft konnt sech ënnert anerem den AC Florenz mat 1:0 géint Chievo Verona behaapten. Tëscht Sampdoria Genua an Udinese Calcio gouf et een 2:1.