Eurocross: Bob Bertemes a Vera Hoffmann bescht Lëtzebuerger (25.02.2018) Um Sonndeg war zu Dikrech déi 48. Editioun vum Eurocross. Bei den Hären huet den Ahmed El Mazoury gewonnen, bei den Dammen d'Elena Burkhard.

Podium vun den Hären © Patrick Frieden / RTL.lu

Podium vun den Dammen © Patrick Frieden / RTL.lu

D'Lëtzebuerger Hären haten näischt mam Ausgang vun der Course ze dinn. Eng Woch virum nationale Championnat hate si awer nach eng Kéier d'Geleeënheet fir hir Forme eng leschte Kéier ze testen. Éischten Athlet vun der FLA gouf de Yonas Kinde op der 5. Plaz. Éischte Lëtzebuerger gouf de Bob Bertemes, dëst mat 2 Sekonnen Avance op säi Clubkomerod Christian Molitor. Drëtte Lëtzebuerger gouf de Christophe Kass.

Bei den Dammen huet d'Elena Burkard d'Course iwwert 5 Kilometer a 17 Minutten an 11 Sekonne fir sech entscheed. Éischt Lëtzebuergerin gouf hei d'Vera Hoffmann vum Celtic Dikrech. Op d'Plazen 2 an 3 um Lëtzebuerger Podium koumen d'Isabelle Hoffman an d'Lëtzebuerger Championne Liz Weiler.



PDF: Resultater vum Eurocross