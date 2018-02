De Basketspiller Tom Schumacher Invité an der Sportemissioun (25.02.2018) 2005 huet dem Tom Schumacher seng Karriär an der Basketnationalequipe ugefaangen, no 735 Matcher war de leschten Donneschdeg Schluss.

Den Tom Schumacher am Joer 2012 am Asaz fir d'Nationalequipe. © pressphoto (Archiv)

53 Lännermatcher huet den Tom Schumacher um Enn a senger Karriär fir Lëtzebuerg gespillt. Hei huet hie 735 Punkte markéiert. Am Ganze war hie bei 5 Editioune vun de Spiller vun de klengen europäesche Länner mat dobäi a konnt do 3 Mol Sëlwer an 1 Mol Bronz mat der Lëtzebuerger Basketnationalekipp gewannen.Den Tom Schumacher war an de leschte Joren ee vun de Pilieren an der Nationalekipp an huet eng Leaderroll ageholl. De leschten Donneschdeg an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2021 stoung de Lëtzebuerger géint Zypern fir déi leschte Kéier um Terrain. Bei den anere Spiller aus der Nationalekipp wäert de "Schumi" vermësst ginn. Hie war geschätzt fir seng mënschlech Qualitéiten op an nieft dem Terrain. Donieft huet hie sech och ëmmer nees als loyalen a faire Spiller bewisen a war fir seng positiv Astellung bekannt.