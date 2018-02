D'Borussia vun Dortmund hat den FC Augsburg op Besuch, deen an der Tabell am Mëttelfeld hänkt, während Dortmund sech an der Lescht nees op déi zweete Plaz hannert de Bayern no vir geschafft huet.E Méindeg war dann d'Missioun och kloer: Duerch eng Victoire sollt den Ecart op deen Drëtte Schalke bei 3 Punkte bleiwen, ma esou richteg gegléckt ass déi Operatioun awer net, well amplaz vun 3 Punkte goufen déi um Enn gedeelt - just ee bleift am Signal-Iduna-Park (aka Westfalenstadion), deen aneren hëlt den FCA mat an de Freistaat.Dobäi hat et gutt ugefaange fir de BVB, an der 16. Minutt hat de Reus getraff. Hien hat de Konter selwer ageleet, iwwer Götze a Schürrle, a krut de Ball dunn nees zeréck an huet en iwwer de Golkipp eragesat. Bis déi 73. Minutt war de Score 1:0, ma dunn huet den Danso ausgeglach. Um 1:1 sollt sech näischt méi änneren.Déi Dortmunder haten zwar méi Ballbesëtz, ma d'Augsburger, bei deenen eng Parti Stammspiller gefeelt hunn, hu méi dacks op der Gol geschoss. An der zweeter Hallschent hu si Drock gemaach an um Enn ass den 1:1 net onverdéngt.Esou mann Spectateuren ewéi e Méindeg den Owend waren iwwregens zanter 20 Joer net méi am Stadion zu Dortmund fir de Bundesligamatch vum BVB: "Just" 54.300 Leit. Den 28. Mäerz 1998 waren et der 54.000 géint den MSV Duisburg. Och op der Südtribün war et vill méi roueg ewéi soss ... Vill Besëtzer vun Dauerkaarte waren net komm, fir esou géint Méindesmatcher ze protestéieren. Och op Pancartë gouf sech dogéint geäussert.De BVB huet Versteesdemech fir déi Aktioun gewisen: "Wir akzeptieren und respektieren, dass viele Zuschauer zu Hause geblieben sind. Wir sind auch gegen eine weitere Zerstückelung des Spieltages. Wir werden das Thema bei der DFL für die nächste Rechteperiode vorbringen. Für Montagsspiele sind wir nur, wenn es dafür einen sportlichen Grund gibt."An der Tabell bleift Dortmund op der zweeter Plaz mat elo awer nach just engem Punkt Avance op den Äerzrival Schalke, Augsburg ass elo 8., punktgläich mat Hoffenheim an Hannover.De 25. Spilldag gëtt den nächste Weekend gespillt. Fir Dortmund heescht et dann, op Leipzig ze fueren ...