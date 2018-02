De Stellewäert an d'Zukunft vum Sport zu Lëtzebuerg (27.02.2018) Den Dënschdeg de Mëtteg war e grousse Moment an der Chamber fir de Sport. Esou dacks gëtt nämlech am Parlament net iwwert dee Sujet geschwat.

Den DP-Deputéierten hat an senger Ried mam Schoulsport, dem federale Sport, dem Héichleeschtungssport an dem Breedesport, 4 Voleten ugeschwat. D'Federal Strukture mussen op administrativem Plang professionaliséiert ginn, esou de Claude Lamberty. Am Leeschtungssport spillt de Sportlycée fir déi bescht jonk Sportler hei am Land eng wichteg Roll. Do stéisst een bei den Infrastrukturen awer u seng Grenzen.

De Claude Lamberty stellt sech do d'Fro, ob de Sportlycée an Zukunft grouss genuch ass a gëtt sech selwer d'Äntwert: "Éischter net". Och do den Internat z'integréieren, gëtt schwéier. Dofir bräicht ee, wäit an d'Zukunft gekuckt, eng Plaz, wou een d'Federatiounen, den COSL, de Sportlycée an en Internat op eng Plaz zesummeleet. Déi Plaz misst dann och optimal un den ëffentlechen Transport ugebonne sinn an déi néideg Infrastrukturen hunn. An do proposéiert de Claude Lamberty dann och eng Plaz: ronderëm d'Coque.

En Dënschdeg an der Chamber war déi éischte Kéier, datt de Sportminister Romain Schneider ëffentlech gesot huet, fir e neie Site fir de Sportlycée, an och nach fir aner Infrastrukturen, ze sichen.

Op dat awer elo bei d'Coque kënnt, bezweifelt de Minister, dat wéinst der Disponibilitéit vun den Terraine ronderëm. De Romain Schneider ass vun esou enger Iddi, wéi de Claude Lamberty se geäussert huet, iwwerzeegt. Mëttelfristeg, well kuerzfristeg ass et net ze maachen, kann a muss een op dee Wee goen.

Lamberty: 1 Prozent vu Staatsbudget, fir de Sport ze fërderen

„Fir de Stellewäert vum Sport an der Gesellschaft weider ze fërderen, fir d'Ëmsetzung vun professionaliséierte Strukturen ze kréien, muss een als Gesellschaft bereet sinn, fir 1 Prozent vum Staatsbudget fir de Beräich Sport unzestriewen“, sot den Claude Lamberty en Dënschdeg an der Chamber am Kader vun der Interpellatioun, déi hien ugefrot hat. Den DP-Deputéierten hat och eng Motioun agereecht, déi unanime ugeholl gouf.

Dat weist, datt ee sech der Importenz vum Sport an eiser Gesellschaft, op d'mannst no bausse hin, bewosst ass, och wann de Punkt vun der Interpellatioun op eemol als leschten an der Chamber behandelt gouf an d'Bänken och scho méi eidel waren, wei am Ufank vum Nomëtteg.

Wat de Volet um Sport ugeet, spillt d'Schoul respektiv spillen d'Structures d'accueil eng imminent Roll, well dat déi Plaz ass, wou een all Kand erreecht, seet de Claude Lamberty. D'Ausbildung vun de Leit, déi mat de klenge Kanner schaffen, muss um neiste Stand gehale ginn, fir d'Kanner fit ze halen, dat an der allgemenger Beweegungserzéiung.

D'ENEPS, d'école nationale d'éducation physique et des sports, gëtt an Zukunft an deem Kontext ëmmer méi wichteg. Dofir soll d'ENEPS reforméieren ginn, seet de Sportminister. An deem Kader soll se och nei Missioune kréien, esou soll si ënner anerem Formatiounen am Beräich vum Sport a vum Schoulsport ubidden.

Déi nächst Etapp sinn dann d'Veräiner, an déi hunn et hautdesdaags dacks net einfach, erkläert d'Josée Lorsché vun déi Gréng. Grad sech finanziell iwwer Waasser ze halen, ass net ëmmer esou einfach. Dofir misste Piste fonnt ginn, fir déi wichteg Missioune vun de Veräiner an eiser Gesellschaft opzewäerten.

De Benevolat soll ënnerstëtzt ginn, andeems zum Beispill d'Dirigenten an d'Arbitter méi einfach Congé sportif kënne kréien, esou de Sportminister.

De Sport muss och hei zu Lëtzebuerg zougänglech fir all Mënsch sinn, seet de Roy Reding vum ADR. E Sportsequipement kascht tëscht 180 an 250 Euro, wat vill Geld fir eng sozial schwaach Famill ass. Et kann net sinn, datt mir an engem Land liewen, wou d'Leit hirem Sport net kënnen nogoen respektiv d'Veräiner d'Leit net vun der Strooss kënnen huelen, well do déi Sue feelen.

An Zukunft sollen och all d'Sportshale méi zougänglech ginn, sot de Sportminister Romain Schneider. Do huet d'CSV-Deputéiert Nancy Kemp-Arendt eng Kritik besonnesch vis-à-vis vun enger Infrastruktur: Si freet sech, ob d'Coque net besser hätt, sech erëm op dat ze konzentréieren, firwat si gebaut gouf: Als Trainingszenter fir d'Athleten. Esou datt déi d'Méiglechkeet hunn, fir datt ganzt Joer kënnen dobannen ze trainéieren. Zu hire Missioune géife Concerten, Galaen oder Wäinausstellungen net gehéieren.

D'LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen hat zum Schluss dann och nach en Appell un hir Kollegen aus der Chamber. D'WHO recommandéiert den Erwuessenen op d'mannst 30 Minutte pro Dag enger moderater sportlecher Aktivitéit nozegoen, dat fënnef Mol pro Woch. Esouguer dräi Mol méi intensiv, dann awer just 20 Minutten an esou d'Gesondheet ze verbesseren.