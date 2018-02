© afp (Archiv)

Den IOC huet bestätegt, datt et bei den Doppingtester zu Pyeongchang keng weider positive Prouwe vun Olympeschen Athleten aus Russland gouf. Am Schreiwes vum IOC huet et weider geheescht: "Wéi op der Exekutiv-Sëtzung de 25. Februar decidéiert, ass domadder d'Suspendéierung vum Russeschen Olympesche Comité automatesch a mat direkter Wierkung opgehuewen".Den IOC hat de Russeschen Olympesche Comité am Dezember 2017 wéinst Staatsdoping ronderëm d'Olympesche Spiller viru 4 Joer zu Sotschi suspendéiert. Geplangt war, datt Russland zu Pyeongchang op der Ofschlossfeier nees an d'Olympesch Famill sollt integréiert ginn, ma wéinst 2 Doppingfäll ënnert den 168 Sportler, déi ënner neutralem Fändel mat dobäi waren, gouf dat verhënnert.