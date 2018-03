E Mëttwoch den Owend gouf an Europa op e sëlleche Plaze Futtball gespillt.An derheescht d'Finall Juventus Turin géint AC Milan. An der Halleffinall konnt sech d'Juve duerch en Eelefmeter vum Pjanic géint Atalanta Bergamo behaapten. Den Aller haten d'Turiner och ewell 1:0 gewonnen. Den AC hat wesentlech méi Krämpes, nodeems den Aller 0:0 ausgaange war an de Retourmatch an der regulärer Spillzäit och, huet d'Decisioun mussen am Eelefmeterschéisse falen an do stoung et um Enn 5:4 fir Milan, Out deemno fir de Géigner Lazio Roum.Et ass déi 4. Finall um Stéck fir Juventus Turin - déi dräi lescht hat d'Juve allkéiers gewonnen. Alles an allem huet si schonn 13. Coupe-Titellen.huet de PSG, ouni säi Superstar Neymar, Marseille an der Véierelsfinall vun der Coupe keng Chance gelooss: 3:0. Den Neymar ass jo um Fouss blesséiert a gëtt Enn der Woch elo a Brasilien operéiert. Fir d'WM soll en nees fit sinn - ganz Brasilien baangt mat ...Méi iwwerraschend wéi de PSG stinn d'Amateure vu Chambly an der Halleffinall, no enger 1:0-Victoire géint Stroossbuerg (L1).Och Les Herbiers (National 1) sti jo ewell an der franséischer Halleffinall ...Déi lescht Plaz do maache Caen a Lyon um Donneschdeg ënner sech aus.An amhuet Atletico 4:0 géint Leganes gewonnen - all d'Goler goufe vum Griezmann geschoss. Domat ass Atletico u 4 Punkten u Barça erukomm.Barcelona spillt en Donneschdeg a kann den Ecart dann nees eropschrauwen.Schonn am leschte Match hat de Griezmann dräimol getraff ... dat war géint Sevilla.