De 7. an 8. Abrëll spillt d'Lëtzebuerger Tennis-Davis-Cup-Ekipp am CNT zu Esch géint Georgien. D'Lëtzebuerger Nummer 1 ass och mat dobäi.

An de leschte Jore war de Spiller vun der Spora während deene Rendez-vouse jo ëmmer um ATP-Circuit ënnerwee. Dës Kéier passt et an de Kalenner vum Lëtzebuerger Sportler vum Joer, och wa virdrun nach Tournoien an den USA um Programm stinn. Déi nächst Woch ass de Gilles Muller a Kalifornien am Asaz, duerno geet et da weider op Miami an dann zeréck op Lëtzebuerg.





Extrait Gilles Muller



De Gilles Muller hëlleft deemno de 7. an 8. Abrëll am nationalen Tenniszenter zu Esch géint Georgien, fir matzehëllefen, fir d'FLT-Formatioun an der Europa-Afrika-Grupp 2 ze halen.

Déi aktuell Nummer 28 an der Tennisweltranglëscht weess awer och, datt et géint Georgien net einfach gëtt.



Ëmsou méi wichteg ass et dann natierlech, datt de Lëtzebuerger Public d'FLT-Formatioun mam Gilles Muller, Samschdes de 7. a Sonndes den 8. Abrëll zu Esch am CNT massiv ënnerstëtzt.



Mat Nastasi, Knaff, Calzi oder och nach de Bridder Tholl, huet de Gilles Muller eng jonk Ekipp ronderëm sech, wou de Spiller vun der Spora mat senge 34 Joer, jo bal de Papp kéint sinn.



Fir d'Lëtzebuerger Davis-Cup-Ekipp geet et ëm net méi an net manner, wéi fir an der Europa-Afrika-Grupp 2 ze bleiwen.



De Virverkaf vun den Ticketen fänkt den 10. Mäerz un.