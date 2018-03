Manchester City konnt sech hei nämlech ganz kloer géint eng schwaach Londoner Equipe mat 3:0 behaapten. Eng hëtzeg Partie hu sech Besiktas a Fenerbahce geliwwert, déi zwou Ekippe vun Istanbul deelen um Enn 2:2 an den Arbitter huet dräi rout Kaarte verdeelt. A Spuenien huet den FC Barcelona sech en Donneschdeg den Owend schwéier gedoe géint Las Palmas. Um Enn deele béid Equippen 1:1. A Frankräich war et och eng Affär tëscht Caen a Lyon, dat an der Véierelsfinall vun der Coupe de France. An hei goung et weider mat den Iwwerraschungen, well Caen wënnt d'Partie um Enn mat 1:0.

Manchester City dominéiert Arsenal

© afp

An der englescher Premier League war en Donneschdeg den Owend d'Spëtzepartie vum 28. Spilldag tëscht dem FC Arsenal an dem Tabelleleader Manchester City. Hei war d'Lokalequipe aus der englescher Haaptstad vun Ufank u komplett iwwerfuerdert. Manchester City huet flotten a séieren Offensiv-Futtball gespillt an de Gunners ass dat een Tick ze séier gaangen. Esou konnt de Bernardo Silva op Virlag vum Leroy Sané an der 14. Minutt den 1:0 markéieren. Arsenal ass einfach net an de Match komm an d'Gäscht hunn dëst äiskal ausgenotzt. An der 28. Minutt konnt den David Silva op 2:0 stellen. Nëmme 5 Minutte méi spéit war et de Leroy Sané, dee vum Kyle Walker lancéiert gouf an den däitschen Nationalspiller huet fir den 3:0 gesuergt. Mat dësem Stand goufen dunn d'Säite gewiesselt, ma och no der Paus wollt et einfach net esou richteg lafe bei Arsenal. No engem Foul vum Otamendi gouf et zwar ee Eelefmeter fir Arsenal, ma hiren neie Stiermer, de Pierre-Emerick Aubameyang konnt dësen net verwandelen.

Virsprong an der Tabell schmëlzt: Barcelona spillt nëmme gläich

© afp

A Spuenien huet den FC Barcelona nëmmen 1:1 géint Las Palmas gespillt. D'Lokalequipe, déi am Ofstigskampf all Punkt brauch, huet en Donneschdeg den Owend gutt matgehale mam Tabelleleader vu Barcelona. De Lionel Messi konnt an der 21. Minutt zwar den 1:0 fir d'Katalane markéieren, ma Las Palmas huet net labber gelooss a konnt iwwer wäit Strecke d'Tempo matgoen an esou goufe si an der 48. Minutt belount. De Calleri konnt fir Las Palmas per Eelefmeter markéieren. Bis zum Enn vun der Partie ass näischt méi geschitt. Fir Las Palmas ee wichtege Punkt am Ofstig, ma Barcelona spiert lues a lues den Otem vun Atletico Madrid, déi ëmmer méi no kommen. De 4. Mäerz ass et dann dat direkt Duell tëscht dëse béiden Ekippen. Mat enger Victoire kéint Atletico Madrid da bis op 2 Punkten erukommen an déi si momentan a Form, virun allem de Griezmann, deen an der leschter PArtie direkt 4 mol getraff huet.

Hëtzeg Partie tëscht Besiktas a Fenerbahce

© afp

© afp

Zu engem weideren Topmatch koum et an der Tierkei, well hei war et den Allersmatch vun der Halleffinall an der Coupe tëscht Besiktas Istanbul a Fenerbahce Istanbul. An hei war et ewéi bal ëmmer, wann dës zwou Ekippen openeen treffen, eng ganz turbulent Partie. Den Negredo hat Besiktas schonns an der 14. Minutt a Féierung bruecht. Ma Fenerbahce konnt séier reagéieren an huet nëmmen dräi Minutte méi spéit duerch de Soldado ausgeglach. An der 44. Minutt huet dunn deen éischte Spiller fréizäiteg dierfen dusche goen. De Potuk vu Fenerbahce huet wéinst onsportlechem Verhale seng zweet Giel gesinn. An awer konnte si nach an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent d'Féierung iwwerhuelen, dat duerch ee Gol vum Özbayrakli. An der Paus huet Besiktas dunn direkt zweemol gewiesselt an huet mam Babel a mam Quaresma zwee Offensiver bruecht. Ma fir offensiv Akzenter huet de Quaresma net grad gesuergt, am Géigendeel: an der 52. Minutt sinn d'Nerve mat em duerchgaangen, esou dass hien handgräiflech ginn ass an esou huet hien no nëmme 7 Minutten den Terrain nees dierfe verloossen. Nach war d'Spektakel awer nach net eriwwer an et sollt nach ee Spiller vum Terrain fléien. De Volkan Demirel, de Golkipper vu Fenerbahce huet och nees wéinst onsportlechem Verhalen déi rout Kaart gewise kritt. Esou war Besiktas erëm an Iwwerzuel an déi hunn heivunner profitéiert, well den Talisca konnt an der 82. Minutt fir d'2:2 Schlussresultat suergen. De Retourmatch ass de 14. Abrëll.An der franséischer Coupe de France war iwwerdeems déi leschte Véierelsfinall. an hei gouf et eng weider Iwwerraschung. Laang stoung et 0:0 tëscht Caen a Lyon, ma an der 78. Minutt huet den Diomande den 1:0 fir Caen markéiert a vun deem Moment u war zidderen a kämpfen am Stade Michel d'Ornano zu Caen ugesot. Um Enn konnt de 14. aus der franséischer Ligue 1 mat 1:0 géint Olympique Lyonnais gewannen a steet esou iwwerraschend an den Halleffinallen.Ënnert deenen aner 3 Equippen, déi et an d'Halleffinalle gepackt hunn, ass zum enge Paris St.Germain, déi kee Problem haten, fir sech géint Marseille ze behaapten. Da sinn awer och zwou riseg Iwwerraschungsekippen an der Ronn vun de beschte 4. Dat ass Les Herbiers an den FC Chalmy, béid Equippe spillen an der drëtter franséischer Liga. Les Herbiers konnt sech no Eelefmeterschéisse géint den Zweetligist Lens duerchsetzen a Chalmy huet e Mëttwoch iwwerraschend Stroossbuerg aus der Ligue 1 eliminéiert.