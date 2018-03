De Moisander vu Werder Bremen

An dergouf et an der Partie e Freideg den Owend een 2:2 tëscht der Borussia vu Mönchengladbach a Werder Bremen. De bessere Start an de Match haten d'Haushären. No 5 Minutte konnt si schonn duerch den Zakaria mat 1:0 a Féierung goen. An der 33. Minutt ass den 2:0 fir d'Gladbach gefall, dat allerdéngs duerch ee Selbstgol vu Bremen. No engem Pass vum Zakaria vun der Grondlinn an de Strofraum huet de Moisander de Ball onglécklech an den eegene Gol deviéiert. Werder Bremen sinn an der éischter Hallschent ze vill Feeler an der Verteidegung geschitt, sou datt de Veräin vum Trainer Kohfeldt verdéngt hanne loung.No der Paus ass et an den éischte Minutten hin an hier gaangen an et gouf op béide Säite Golchancen. An der 59. Minutt ass Bremen no Viraarbecht vum Kruse duerch den Delaney den 1:2 gelongen. D'Gäscht hunn elo Drock gemaach a Gladbach hat Schwieregkeeten, hannen erauszekommen. 12 Minutt viru Schluss konnt de Johannsson fir Bremen op 2:2 ausgläichen. Mam 2:2-Remis ass d'Partie op en Enn gaangen. Fir Bremen ass et e wichtege Punkt, de Veräin aus dem Norden steet nämlech am Tabellekeller an huet an der provisorescher Tabell als 14. 3 Punkten Avance op Mainz, déi mat engem Match manner op der Relegatiounsplaz stinn. Fir Gladbach ass de Remis e Réckschlag an der Course ëm déi international Plazen. Si riskéieren den Uschloss ze verléieren.An dera Frankräich leeft et weider alles anescht ewéi gutt fir den OSC Lille, d'Ekipp vum Gerard Lopez. Um Freideg den Owend gouf et eng weider Defaite. Zu Nice huet ee mat 1:2 de Kierzere gezunn. Schonn no 5 Minutte wat d'Lokalformatioun duerch e Gol vum Balotelli mat 1:0 a Féierung gaangen. Kuerz no der Paus huet Lille reagéiert a konnt duerch de Luiz Araujo op 1:1 ausgläichen. D'Gäscht hunn et duerno net fäerdeg bruecht nach e Gol ze schéissen, respektiv de Remis ze halen. An der 80. Minutt huet de Cyprien nämlech fir Nice op 2:1 erhéicht a fir d'Schlussresultat gesuergt. An der Tabell gesäit et fir Lille net gutt aus. No 28 Spilldeeg steet een op der zweetleschter Plaz. Virdrun hunn d'Veräiner vun Troyes, Anger an Toulouse d'Méiglechkeet, de Weekend de Virsprong op 4 Punkten auszebauen. Schlussliicht ass Metz, si hu mat engem Match manner 19 Punkten um Konto.Den Tabellenzweete Monaco huet mat 2:1 géint Bordeaux gewonnen. D'Gäscht waren nach no ronn 30 Minutte mat 1:0 duerch de Vada a Féierung gaangen. Sekonne virun der Paus ass dem Jovetic fir Monaco den Ausgläich gelongen. De Rony Lopes huet an der 69. Minutt den 2:1 geschoss an d'Victoire geséchert.An derhuet Bourg-Péronnas an engem verréckte Match mat 5:4 géint Ajaccio gewonnen. Während dem Match gouf et ee Selbstgoal zu Gonschte vun de Gäscht, jee een Eelefmeter op béide Säiten an eng rout Kaart fir Bourg-Péronnas. Bei der Lokalequipe huet de Lëtzebuerger Christopher Martins gefeelt. Den Nationalspiller hat sech am Training um lénke Fouss blesséiert. Wéinst enger Verstauchung feelt hien déi nächst zwou bis dräi Wochen.