Domat ginn d'Matcher alleguerten no hanne verluecht an et kënnt een ëmmer méi an de Retard, esou dass ee sécherlech konkret iwwert de skandinavesche System nodenke muss an Zukunft.

Communiqué officiel de la FLF

Suite aux mauvaises conditions atmosphériques et suite aux terrains enneigés dans toutes les régions du Luxembourg, la FLF a pris la décision d’annuler tous les matches officiels et amicaux qui devraient avoir lieu ce samedi 03 et ce dimanche 04 mars 2018.

Note importante pour toutes les parties intéressées :

Clubs de la BGL Ligue et de la Promotion d’Honneur

La 15e journée, remise le week-end du 24 et du 25 février 2018 est reportée au mercredi 14 mars 2018.

La 16e journée, remise ce week-end du 03 et du 04 mars 2018 est reportée au mercredi 11 avril 2018

La 18e journée, initialement prévue le samedi 17 mars 2018 est reportée au dimanche 18 mars 2018

Clubs des divisions 1,2 et 3

Etant donné que plusieurs journées sont concernées, une décision quant à la reprogrammation des matches sera prise lundi 05 mars 2018

Les finales du championnat indoor LALUX jeunes et le championnat futsal seniors restent maintenus au programme.