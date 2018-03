© afp

Domat gehéiert de Videobeweis also zum Weltverband FIFA dozou. Allerdéngs ass de Videobeweis keng Flicht fir déi verschidde Championnater a Verbänn.Richteg getest op héijem Niveau, gouf de Videoassistent awer bis elo nëmmen an der Bundesliga, wou et schonns dacks zu hëtzegen Diskussioune komm ass. Mëttlerweil funktionéiert de Videobeweis awer och do besser.Et ass da wuel och schonn zimlech sécher, dass de Videobeweis och dëst Joer schonns bei der Weltmeeschterschaft a Russland zum Asaz kënnt. Dës Entscheedung gëtt wahrscheinlech de 15. a 16. Mäerz zu Bogota geholl.