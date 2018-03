© afp

Leipzig - Dortmund 1:1

An engem Spëtzespill deen engem och gerecht ginn ass konnten béid Equippen mat schéinem Kombinatiounsfootball glänzen. Sou war et eng éischt Halschent mat flottem Football fir d'Leit op den Tribünen mee d'Trainer konnten mat der Leeschtung an den Defensen net zefridde sinn. No 29 Minutten stoung et dunn awer 1:0 fir d'Heemequipe. No engem Ballgewënn huet de Keita schéin op den Augustin duerchgestach an deen ass virum Bürki ganz cool bliwwen. Mee 9 Minutte méi spéit koum d'Äntwert vun Dortmund a méi genau duerch de Reus. Den Dahoud huet eng ganz staark Pass an d'Schnëttstell op de Reus gespillt an deen huet dem Gulacsi keng Chance gelooss.Déi zweet Halschent war dann allerdéngs méi sou mat schéinem Kombinatiounsspill geséit a béid Equippen hu sech méi schwéier gedoen. Et konnt dann och keng Equipe méi e Goal schéissen an et ass bei engem verdéngten 1:1 bliwwen. Soumat hällt och dem Peter Stöger seng Serie un an huet weiderhin kee Match mat Dortmund verluer.

Schalke - Hertha Berlin 1:0

An dësem Match ass et vun Ufank un mat vollem Tempo lass gaangen a Schalke hat direkt 3 gutt Méiglechkeeten bei deenen se de Jarstein zu gudde Paraden gezwongen huet. Kuerz dono hat Berlin och zwou ganz gutt Chancen. No dësem héijen Tempo ass et dono awer e bësse méi roueg zur Saach gaangen mee an der 37. Minutt konnt Schalke dunn den 1:0 markéieren. Eng Flank vum Caligiuri kënnt bei de Pjaca, deen hëllt de Ball direkt an de Ball ass am Netz ageschloen.An den zweete 45 Minutten war Berlin déi méi aktiv Equipe mee Schalke huet richteg gutt verteidegt an esou ass et der Hertha net gelongen nach e Goal ze schéissen an esou nach e Punkt mat Heem ze huelen.

Frankfurt - Hannover 1:0

Frankfurt war déi bessen besser Equipe mee och si konnten net richteg iwwerzeegen a keng Equipe konnt sech richteg zwéngend Goalchancen aus dem Spill eraus kreéieren. Sou war et och e Corner deen zum 1:0 fir Frankfurt gefouert huet. An der 39. Minutt stoung den Da Costa ganz alleng a kann an de Goal käppen.No der Paus ass Frankfurt awer déi besser Equipe bliwwen an hätten mat deenen ville Goalchancen déi se haten nach méi héich kenne gewannen. Esou bleift Frankfurt weiderhin dobäi an der Course em d'Champions League Plazen.

Wolfsburg - Leverkusen 1:2

An der éischter Halschent war Leverkusen alles anescht wéi richteg iwwerzeegend mee trotzdem waren se déi kloer besser Equipe géint eng schwach Wolfsburger Equipe. An der 29. Minutt gouf den Havertz dann am Strofraum ugespillt an dono kloer vum Arnold vun de Been geholl gouf. Beim Eelefmeter ass den Alario ganz cool bliwwen an huet de Ball am rietsen Eck vum Goal ënnerbruecht.An der zweeter Halschent war Wolfsburg awer méi aggressiv an hunn Leverkusen ëmmer nees zu laange Bäll gezwongen. An der 78. Minutt war et dann Leverkusen déi den zweete Goal geschoss hunn. No engem Doppelpass huet de Brandt de Ball iwwert de Casteels gelobt an de Ball am Goal ënnerbruecht. Mee just eng Minutt méi spéit konnt de Mehmedi mat engem Schoss an de laangen Eck op 1:2 verkierzen.

Augsburg - Hoffenheim 0:2

Déi éischt Halschent war eng vun den onattraktivsten Halschenten vun der ganzer Saison. Hoffenheim huet wéinstens e bëssen eppes am Stuerm gewisen a konnt mat enger vun de ganz wéinege Goalchancen mat 1:0 a Féierung goen. Mol eng kéier koum eng Flank gutt an d'Mëtt an de Kramaric huet de Ball schéin an de Wénkel gekäppt.Direkt no der Paus konnt Hoffenheim dann awer souguer op 2:0 erhéijen. No enger wonnerschéiner Doppelpass konnt de Gnabry de Ball iwwert d'Linn drécken. Bei der Leeschtung vun Augsburg war dëst dann och schonn d'Virentscheedung an dësem Match.

Hamburg - Mainz 05 0:0

Am Duell tëscht zwou Krisenequippen war Hamburg an der éischter Halschent déi kloer besser Equipe an haaten och déi besser Goalchancen. An der 24. Minutt konnt Hamburg dunn och den 1:0 markéieren mee den Arbitter huet dëse Goal nom Videobeweis nees zeréckgezunn wëll de Kostic bei der Pass ganz däitlech am Abseits stoung.Och no der Paus ass Hamburg déi besser Equipe bliwwen an hunn op den 1:0 gedréckt. No engem Foul am Strofraum an der 61. Minutt krut den HSV dann en Eelefmeter (an de Balogun déi giel-rout Kaart) mee dn Zentner konnt dem Kostic säi Schoss paréieren. Och dono sollt et einfach net sinn an Hamburg wéi och Mainz ass kee Goal méi gelongen.