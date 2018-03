An der Finall vum Tournoi zu Esch ka sech d'Eleonora Molinaro ganz kloer mat 6:1 a 6:2 géint d'Schweizerin Alina Granwehr duerchsetzen.

Eleonora Molinaro gewënnt Luxembourg Indoor Junior Open (03.03.2018) Bannent 45 Minutten huet d'Tête de Série Nummer 1 hir Schwäizer Géignerin an 2 Sätz vum Terrain geblosen.

Déi 17 Joer jonk Lëtzebuergerin mécht momentan mat gudde Leeschtungen op sech opmierksam.Nodeems d'Eleonora Molinaro dëst Joer hiren éischten Tournoi um ITF Niveau zu Antalya gewanne konnt a bei 4 gespillten Tournoie 4 Mol an der Finall stoung, steet si momentan op der 510. Plaz an der WTA-Weltranglëscht.Bei de Jonge wënnt de Marlon Vankan aus Däitschland an der Finall mat 5:7, 7:5 a 6:3 géint de Schwäizer Leandro Riedi.De Marlon Vankan ass beim TC Schëffleng lizenzéiert.