Am Basket goufen um Samschdeg bei den Hären wéi och bei den Dammen an der Titelgrupp an an der Relegatioun gespillt.

© Jeff Kettenmeyer

Hären

Titelgrupp

Am Topmatch an derkoum Diddeleng géint Steesel ferm ënnert d'Rieder a verléiert mat 62:91 géint Steesel. D'Amicale war vun Ufank un déi besser Equipe an huet den Diddelenger schonn an der éischter Halschten d'Grenzen opgewisen. An der Paus stoung et nämlech 52:33. Bei de Steeseler huet de Bob Melcher mat 25 Punkten, 8 Rebounds an 9 Assists eng staark Leeschtung gewisen.Dann ass et och nach d'Etzella déi ganz knapps mat 102:100 géint d'Musel Pikes kënne gewannen. Tëscht deenen zwou Equippen ass et ëmmer nees hin an hier gaangen a keen huet dem aneren eppes geschenkt. Mat engem ganz staarken Derrick Barden Jr (38 Punkten, 16 Rebounds, 6 Assists) haten déi Ettelbrecker dann dat méi glécklecht Enn op hierer Säit. Den Jarmar Gulley (37 Punkten) an Tyrell Bellot-Green (30 Punkten) hunn haaptsächlech fir d'Punkten bei de Pikes gesuergt mee och déi sollten net duergoen fir ze gewannen.

Relegatioun

An derkann de Racing doheem mat 89:77 géint Kordall Steelers gewannen. Iwwert de ganze Match gesinn hat de Racing d'Gäscht ëmmer am Grëff a gewënnt och dank engem ganz staarken Aaron Craig Fuller dee mat 35 Punkten a 24 Rebounds e groussen Deel zur Victoire bäigedroen huet.Gewannen konnt och Hiefnech mat 82:73 géint d'Arantia Fiels. Am zweete Saz konnt sech d'Heemequipe hei ofsetzen a soumat sech do och den entscheedende Virdeel erausspillen. Ganz staarken Acteur war hei den Jovonni Shuler mat 40 Punkten an 12 Rebounds.Ausserdeem gewënnt d'Residence vu Walfer mat 97:85 géint den Telstar Hesper. Walfer hat de Match déi ganzen Zäit am Grëff an huet Hesper ëmmer op Distanz gehalen. Beschte Spiller vun der Residence war den Vincent Bailey mat 38 Punkten an 8 Rebounds.An am leschte Match behaapt sech Contern ganz däitlech mat 106:57 géint BC Mess. D'Gäscht ware komplett iwwerfuerdert an esou sinn se hefteg ënnert d'Rieder komm.

Dammen

An der Titelgrupp bei den Dammen ka sech den T71 Diddeleng mat 83:72 géint de Gréngewald behaapten. Am zweete Véierel konnt sech Diddeleng däitlech ofsetzen, andeems se dësen mat 35:12 fir sech entscheed hunn an esou stoung et an der Paus schonn 50:25. No der Paus huet sech de Gréngewald awer nach eng kéier erkritt an hu gekämpft mee leider sollt de Réckstand ze grouss sinn.Duerch eng gutt zweet Halschent konnte sech d'Musel Pikes mat 68:58 géint Contern duerchsetzen. No der éischter Halschent louchen d'Gäscht nämlech mat 25:32 am Réckstand. Bescht Actrice um Terrain op der Säit vun de Musel Pikes war d'Cathy Schmit mat 26 Punkten, 8 Rebounds an 10 Assists.