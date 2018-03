© pressphoto (Archiv)

© pressphoto

An der zweeter Däitscher Bundesliga huet et e Sonndeg fir demat senger Equipe Bielefeld zu Heidenheim laang no enger Defaite ausgesinn. A leschter Sekonn konnt d'Equipe vum Lëtzebuerger sech awer nach ee Punkt sécheren. No 90 Minutte stoung et 2:2 tëscht Heidenheim an Arminia Bielefeld.No 30 Minutten hat de Schnatterer d'Lokalequipe a Féierung geschoss. No der Paus konnt den Thiel dës op 2:0 ausbauen. 4 Minutte méi spéit ass Bielefeld eng Reaktioun gelongen. De Börner konnt op 1:2 verkierzen. An der Nospillzäit ass dem Voglsammer dunn awer nach den 2:2 gelongen, sou datt Bielefeld ee Punkt mat heem hëlt.An der Tabell steet Düsseldorf no 25 Spilldeeg mat 47 Punkten un der Spëtzt. Op der zweeter Plaz steet Nürnberg mat 45 Punkten. Kiel sinn déi Drëtt mat 40 Punkten. D'Arminia vu Bielefeld steet mat 35 Punkten op der 7. Plaz.An der Jupiler League an der Belsch huet dee Samschdeg 0:1 mat Waasland-Beveren géint Genk verluer. De Lëtzebuerger huet de ganze Match duerchgespillt.A Frankräich spillt den FC Metz géint Toulouse just 1:1 gläich an dat obwuel se laang geféiert hunn duerch e Goal vum Roux an der 32. Minutt mee an der 42. Minutt huet de Palmieri vu Metz déi rout Kaart gesinn an den Adou vun Toulouse konnt an der 84. Minutt ausgläichen. Desouz de ganze Match op der Bänk an dewar net am Kader.