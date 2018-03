E Sonndeg war am Bambësch d'Championnat am Cross-Country. De Yonas Kinde huet d'Course bei den Häre gewonnen a gëtt Champion de la Fédération.

© Jana Peters

Bei den Häre stounge mam Christophe Kass, dem Bob Bertemes an dem Christian Molitor dräi Favoriten um Depart. D'Haaptfavoriten hu sech op deem séiere Parcours iwwer 10.400 Meter näischt geschenkt. Um Enn war de Christophe Kass de Stäerksten. Fir de Leefer vun der Fola ass et den éischte Cross-Country-Titel a senger Karriär. Um Podium stoungen nach de Christian Molitor vum Celtic Dikrech an de Christian Thielen vum CSL. Den Titelverdeedeger Pol Mellina war am Bambësch net mat dobäi.



D'Course bei den Häre gouf vum Yonas Kinde gewonnen. De Leefer vum Celtic hat sech an der Hallschent vun der Course vu senge Konkurrenten ofgesat a gëtt Champion de la Fédération.





