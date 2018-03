De Kipper vu Köln huet sech am Match géint Stuttgart e battere Feeler geleescht. © afp (Archiv)

An der däitscher Bundesliga gesäit et fir Köln ëmmer méi duerno aus, wéi wann een déi nächst Saison misst eng Divisioun méi déif spillen. Géint Stuttgart huet Köln no 90 Minutte mat 2:3 géint Stuttgart verluer a bleift d'Schlussliicht an der Tabell mat 17 Punkten. D'Ekipp vum Ruthenbeck huet ee Punkt Réckstand op Hamburg op der 17. Plaz, op der Relegatiounsplaz steet Mainz mat 25 Punkten. Un der Spëtzt ass Bayern München weider souverän. Den däitsche Rekordmeeschter huet zu Freiburg mat 4:0 gewonnen.1. FC Köln -2:3De Match hat fir Köln nach gutt ugefaangen. No 7 Minutten hat de Pizzaro den FC mat 1:0 a Féierung bruecht. Bis kuerz virun der Paus hat d'Lokalequipe de Match am Grëff, ma du koum et ganz batter. An der 45 Minutt konnt de Gomez op 1:1 ausgläichen, hei hat de Kölner Kipper Horn keng Chance eppes ze maachen. Sekonne méi spéit ass den 2:1 fir d'Gäscht gefall. Dem FC-Kipper ass e Schoss vum Gomez aus 16 Meter duerch d'Hänn gerutscht an de Ball ass am Gol gelant.No der Paus krut sech Köln net vun dësem Réckschlag kuerz virun der Paus erholl. An der 57. Minutt ass dem Beck dunn och nach den 3:1 fir Stuttgart gelongen. Kuerz viru Schluss konnt de Jojic per Fräistouss nach op 2:3 verkierzen, ma an enger chaotescher Schlussphas ass de Kölner kee weidere Gol méi gelongen, sou datt si mat 2:3 verléieren.Freiburg -0:4An der zweeter Partie um Sonndeg huet Bayern München zu Freiburg näischt ubrenne gelooss a souverän mat 4:0 gewonnen. No 25 Minutten huet de Mainzer Schwolow fir den 1:0 fir Bayern gesuergt. 3 Minutte méi spéit hunn d'Gäscht du selwer fir den Ausbau vun der Féierung gesuergt. Den Tolisso war et deen de Gol markéiert huet. No der Paus konnt den däitsche Rekordmeeschter noleeën. An der 54. Minutt war et de Wagner deen den 3:0 geschoss huet. Fir d'Schlussresultat huet de Müller an der 69. Minutt gesuergt.

Premier League

- Arsenal London 2:1An der Premier League gouf et fir Arsenal London déi 4. Defaite noeneen. Zanter 2002 gouf et dat net méi. Déi Londoner hu sech auswäerts misse mat 1:2 géint den Opsteiger Brighton & Hove Albion geschloe ginn. No 7 Minutte war d'Lokalekipp duerch den Dunk mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 26. Minutte huet de Murray op 2:0 erhéicht. Kuerz virun der Paus konnt Arsenal duerch den Aubameyang op 1:2 verkierzen, ma dat sollt den eenzege Gol vun de Gäscht um Sonndeg bleiwen. Si verléieren domadder eng op en Neits a stinn an der Tabell weiderhin nëmmen op der 6. Plaz. Fir den Opsteiger leeft et dogéint richteg gutt an et steet een op der 10. Plaz.- FC Chelsea 1:03 Punkte gouf et um Sonndeg fir Manchester City. De Silva huet an der 46. Minutt fir den 1:0 gesuergt.

Primera Division

© afp

Um 27. Spilldag ass Barcelona e Fräistouss duergaangen, fir den Atlético Madrid mat 1:0 ze klappen. De Messi war et, deen an der 26. Minutt aus 20 Meter de Ball riets uewen an den Eck gesat huet. Den Oblak war nach mat de Fangerspëtzen drun, konnt de Gol awer net méi verhënneren. De Messi huet an 3 Matcher noeneen e Gol per Fräistouss geschoss.Barcelona huet dës Saison nach kee Match verluer an an der Tabell elo eng Avance vun 8 Punkten op Atlético Madrid.D'Partie tëscht Levante an Espanyol Barcelona ass mat engem 1:1 op en Enn gaangen.

Serie A

An Italien goufen alleguer d'Partien um Sonndeg ofgesot, dat nodeems de Kapitän vum AC Florenz Davide Astori e Sonndeg de Moien dout am Hotelszëmmer fonnt gouf.

Ligue 1

Am franséische Championnat konnt sech Caen mat 2:0 géint Stroossbuerg behaapten. D'Goler hunn de Crivella an de Guilbert geschoss.