Et gëtt enk am Kalenner, an zanter e puer Wochen geeschtert nees de skandinavesche Modell vu Mäerz bis November uechtert d'Land.





Kee skandinavesche Modell?/Reportage Jeff Kettenmeyer



Dem FLF-President Paul Philipp no, kënnt dat awer net a Fro. Am RTL Interview sot de Paul Philipp virop, datt et déi richteg Decisioun war, fir de kompletten Spilldag ofzesoen. Den FLF-President ass optimistesch, datt et elo e Mëttwoch, wéi geplangt, ka viru goen. Diskussioun ëm ee méigleche skandinavesche Modell, fir da vu Mäerz bis November ze spillen, wëll de Paul Philipp net féieren, well dëst net déi richteg Léisung wier.De Paul Philipp ass der Meenung, dass de skandinavesche Modell esou al ass, ewéi Methusalem an dass dëse Modell och eng Rei Problemer mat sech bréngt, déi wollt hien awer net alleguerten opzielen. Iwwerdeems wier et jo elo net sou, dass een zanter 6 Méint net gespillt hätt, et wieren elo zwee Spilldeeg ofgesot ginn, mee dofir wieren extra Datumer virgesinn, déi dës Spilldeeg da sollen ersetzen.Dem Paul Philipp no, muss een agesinn, datt et ëmmer nees zu Ofsoe kéint kommen, wann d'Wieder net wëll matspillen.A Plaz de Spillplang komplett op d'Kopp ze geheien, hätt den FLF-President eng aner Propose.Wann ee sech nach méi Loft wéilt verschafen, da misst een iwwer konkret Iddie schwätzen an och do huet den FLF-President schonns Virstellungen. Et kéint een nach eng Woch éischter mam Championnat ufänken an eng englesch Woch aféieren, esou géing ee sech méi Zäit spueren, ewéi een der iwwerhaapt brauch.E Mëttwoch soll et da mam 14. Spilldag viru goen, ënnert anerem mat de Partië Fola géint Nidderkuer an och Déifferdeng géint d'Jeunesse.