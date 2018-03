© AFP

Paris Saint Germain - Real Madrid 1:2 (0:0)

© AFP

PSG-Real: 0:1 Ronaldo (50') (06.03.2018) No enger Flank vum Vasquez kann de Superstar vu Real de Ball mam Kapp am Gol ënnerbréngen.

PSG-Real: 1:1 Cavani (71') (06.03.2018) No enger Flank an engem Käpper spréngt de Ball mat vill Gléck dem Cavani un de Knéi an vun do aus an de Gol.

PSG-Real: 1:2 Casemiro (80') (06.03.2018) En ofgefälschten Distanzschoss bréngt Real nees a Féierung.

Dat Paräis gewanne muss, huet een direkt am Ufank gesinn. Si hu vill no Vir gehäit a probéiert, fir e fréien éischte Gol ze markéieren. Ma och d'Spiller vu Madrid hu mat hirem Starensembel offensiv probéiert, fir hir Chancen ze kreéieren. Déi éischt déck Chance hat de Sergio Ramos aus kuerzer Distanz no engem Corner. Ma den Areola huet eng ganz staark Parad ausgepaakt. Dono huet de PSG am weidere Verlaf un der éischter Hallschent vill no Vir probéiert, ma Real stoung gutt an huet wéineg Chancen zougelooss. Selwer erausspille konnten déi Kinneklech awer och nëmme wéineg geféierlech Situatiounen.Kuerz no der Paus dann ass d'Missioun "Véirelsfinall" fir de PSG vill méi schwéier ginn. Et war de Ronaldo, deen no enger gudder Flank vum Vasquez de Ball mam Kapp iwwer d'Linn konnt drécken.Kuerz dono huet de Verratti dem PSG kee Gefale gemaach. An der 20. Minutt hat den temperamentvollen Italiener no engem Foul Giel gesinn. Well hien awer elo der Meenung war, dann hien an der 63. Minutt gefoult gi war, huet hie sech e bëssen ze staark beim Arbitter beschwéiert. Dofir huet den Dr. Felix Brych him seng zweet giel Kaart gewisen an hien duerft fréizäiteg dusche goen.An Ënnerzuel huet Paräis dunn awer de Ball am Netz konnten ënnerbréngen. Real krut de Ball an der 70. Minutt hannen net eraus, eng Flank vum Thiago Silva lant beim Pastore. Säi Käppert gouf ofgeblockt, ma de Ball flitt dem Cavani un de Knéi an dono iwwer d'Linn.D'Reaktioun huet net laang op sech waarde gelooss. An der 80. Minutt war et de Casimiro, dee vun enger ofgeblockter Flank profitéiert huet. De Ball lant him virun de Féiss an hien zitt of. De Marquinhos fälscht de Ball dunn awer nach of a léist sengem Golkipp keng Chance.Dono gouf et keng gréisser Chance méi, fir eng vun den zwou Equippen, esou datt Real sech ouni gréisser Problemer an dësem Match fir d'Véirelsfinall ka qualifizéieren.

FC Liverpool - FC Porto 0:0 (0:0)

Resumé vu Liverpool - Porto 0:0 (06.03.2018) No enger 5:0 Victoire a Portugal huet Liverpool doheem net Vollgas misse ginn, fir weider ze kommen.

© AFP

Zu Liverpool ass de Match méi roueg ugaangen. D'Englänner hu probéiert, fir de Ball an den eegne Reien ze halen, d'Portugise stounge gutt hannendran an hunn ofgewaart. Eng éischt gutt Chance hat de Mané an der 32. Minutt, ma do huet de Spiller vu Liverpool just de Potto getraff. Weider sollten et awer keng gréisser Chance méi an dëser Hallschent ginn, Liverpool huet net méi gemaach, wéi néideg a Porto wollt keng gréisser Risiken agoen.No der Paus en ähnlecht Bild, ma wa Liverpool emol eng Kéier Tempo gemaach huet, kruten d'Spiller vum FC Porto Problemer. An der 59. Minutt konnt de Felipe de Ball vum Firmino nach esou just klären. Méi spéit am Match koum awer och Porto méi zu senge Chancen. An der 84. Minutt koum den Olivier Torres no engem Fräistouss op 5 Meter fräi zum Schoss, ma de Klavan konnt fir säi Golkipp retten. Dono hat Liverpool nach eng Chance, ma de Casillas war op der Plaz. Esou geet en éischter rouege Match mat 0:0 op en Enn, a Liverpool kënnt duerch eng genial Leeschtung am Allermatch weider.E Mëttwoch ginn zwee weider Retourmatcher gespillt. Et sinn dat Manchester City géint den FC Basel an Tottenham Hotspur géint Juventus.