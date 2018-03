REPLAY - De leschte Match nach eemol kucken Promo: Champions League (06.03.2018) PSG vs. Real Madrid



Éischt Retourmatcher vun den Aachtelsfinallen den Owend

An der Futtball Champions League ginn haut a muer déi éischt Retourmatcher vun den Aachtelsfinalle gespillt.



Besonnesch an der Partie tëscht dem PSG an dem Titelverdeedeger Real Madrid dierft et haut den Owend spannend ginn. Am Allersmatch hat de Paris St.Germain 1:3 verluer. Dobäi kënnt, dass de Veräin den Owend op den Neymar muss verzichten. Dëse gouf de leschte Samschdeg a Brasilien mat enger Blessur um Fouss operéiert.



D'Partie gëtt den Owend Live um zweeten RTL op RTL.lu an op der App mat Lëtzebuerger Commentaire iwwerdroen.



An där anerer Partie sti sech Liverpool an den FC Porto géintiwwer. Am Allersmatch hat Liverpool 5:0 gewonnen.



Déi 2 Partien ginn den Owend um véierel bis néng ugepaff.



Muer ginn zwee weider Retourmatcher gespillt. Et sinn dat Manchester City géint den FC Basel an Tottenham Hotspur géint Juventus.



Presentatioun a Commentaire: Nico Keiffer a Paul Philipp.



Sender: 2. RTL

Ufank vun der Emissioun : 20h30

Ufank vum Match: 20h45

Viraussiichtlech Ënn vun der Emissioun: 23h00