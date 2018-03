Fir Lëtzebuerg gëtt et eng Goldmedail am Trappschéissen. De Lyndon Sosa huet beim Weltcup a Mexiko Gold gewonnen.

Lyndon Sosa: Gold am Trappschéissen (07.03.2018) De Lëtzebuerger konnt sech a Mexiko géint d'Konkurrenz duerchsetzen

Et ass déi éischte Kéier fir de Grand-Duché, dass e Lëtzebuerger an dëser Disziplin den Éischte gouf. Dee 25 Joer ale Lyndon Sosa huet 46 vun am ganze 50 Toundauwe getraff. Den Italiener Emanuele Buccolieri, deen den Zweete gouf, koum op 45 Treffer.