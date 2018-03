X

Progrès Nidderkuer feiert déi 3 Punkten.

D'Wieder spillt nees mat, sou datt um Mëttwoch de 14. Spilldag an der BGL Ligue wéi geplangt konnt gespillt ginn.Den F91 huet sech géint Munneref deels schwéier gedoen, um Enn huet een awer verdéngt mat 4:2 gewonnen a verdeedegt d'Tabellespëtzt. De Progrès Nidderkuer bleift allerdéngs un Diddeleng drun. An enger ganz animéierter Partie konnt de Progrès auswäerts mat 4:2 géint d'Fola gewannen. Déi Escher falen an der Tabell op déi 5. Plaz zeréck, dat well Hueschtert sech beim Racing ee Punkt geséchert huet an Déifferdeng géint d'Jeunesse gewonnen huet.D'US Esch bleift weider ofgeschloen op der leschter Plaz an der Tabell. Um Mëttwoch huet een 2:3 géint den RM Hamm Benfica verluer.Stroossen huet géint Rouspert 3 wichteg Punkte verpasst a bleift op enger vun den Ofstigsplazen.

F91 Diddeleng - Munneref 4:2

Munneref huet vun der éischter Minutt un dem Titelverdeedeger d'Liewen doheem schwéier gemaach. Schonn no 4 Minutten haten d'Gäscht, déi den F91 fréi gestéiert an zu Feeler gezwongen hunn, eng éischt gutt Chance. No engem Ballverloscht vum F91 war de Sinani eleng op de Joubert duergelaf, de Kipper konnt de Ball dës Kéier nach ofwieren. An der 18. Minutt hat hien awer keng Chance méi. No engem Pass vum Sinani war den Natami eleng a Richtung Joubert gelaf an huet de Ball am Gol ënnerbruecht. Den 1:0 fir Munneref. An der 23. Minutt koum d'Reaktioun vun den Haushären. No engem Feeler an der Verteidegung vu Munneref hat de Sinani et einfach an huet op 1:1 gesat.Den F91 Diddeleng ass direkt geféierlech aus der Paus komm. An der 46. Minutt ass de Stolz awer um Munnerefer Golkipper hänke bliwwen. Kuerz drop huet den Nabli op der anerer Säit e Käpper knapp iwwert d'Lat gesat. An der 56. Minutt hunn d'Spectateuren den nächste Gol gesinn. No engem schéine Pass an de Laf vum Turpel, huet dësen de Ball laanscht de Golkipper an de Gol gesat, domadder ass den F91 mat 2:1 a Féierung gaangen. Munneref huet nom Réckstand net opginn a sou ass an der 74. Minutt den 2:2 duerch den Touré gefall. Nëmmen 2 Minutte méi spéit hunn d'Gäscht sech selwer ëm hir Méi bruecht. No engem fatale Feeler vum Benhemine, huet den Turpel den F91 nees a Féierung bruecht.An der 81. Minutt huet den Ibrahimovic mam 4:2 fir d'Decisioun an d'Schlussresultat gesuergt.

Fola Esch - Progrès Nidderkuer 2:4

© Yannick Zuidberg

An der Partie tëscht der Fola an dem Progrès stounge sech den Tabellenzweeten an den Tabellendrëtte virum 14. Spilldag géigeniwwer. Béid Ekippe sinn offensiv a mat vill Tempo an d'Partie gestart a konnte sech esou séier Chancen erausspillen. An der 13. Minutt waren d'Gäscht bal mat 1:0 duerch de Matias a Féierung gaangen, ma d'Lat huet dat verhënnert. Nidderkuer huet d'Partie géint d'Fola ëmmer méi u sech gerappt an esou ass den 1:0 dann och an der 17. Minutt gefall. De Karapetian hat sech no engem héije Ball an d'Spëtzt géint zwee Escher Verteideger duerchgesat an dunn och nach de Kipper iwwerwonnen. Fir de Spiller vum Progrès war et de 14. Gol an dëser Saison.An der 23. Minutt hat d'Fola d'Chance auszegläichen, ma e Fräistouss vum Saiti ass fir d'éischt an der Mauer hänke bliwwen, duerno ass den Noschoss vum Klapp widder dem Potto gelant. 3 Minutte méi spéit huet Nidderkuer op 2:0 erhéicht. Den Thill war et, deen de Ball op d'Strofraumgrenz op de Karapetian gespillt huet, dësen huet de Ball perfekt fir de Francoise opgeluecht. Den Nidderkuerer huet dat ronnt Lieder du mat vill Gefill an de lénksen Eck geschoss.An der 35. Minutt konnt d'Fola op 1:2 verkierzen. De Klapp war et, deen de Ball äiskal am Gol ënnerbruecht huet. D'Fola ass um Enn vun der éischter Hallschent ëmmer besser an de Match komm. Kuerz virun der Paus gouf et op béide Säiten nach eng Kéier eng ganz geféierlech Chance, ma all Kéier war de Potto am Wee.No der Paus war den Tempo net méi grad esou héich tëscht béiden Ekippen. Chancë gouf et awer weiderhin op béide Säiten. An der 60. Minutt hat d'Lokalekipp Gléck. No engem Corner gouf de Ball nach degagéiert, ma deen ass virun de Féiss vum Kerger gelant. Den Nidderkuer huet aus 25 Meter voll ofgezunn, säi Schoss konnt in extremis op der Linn vum Laterza geblockt ginn. An der 74. Minutt konnt d'Fola dunn ausgläichen, dat duerch den 2:2 vum Hadji. Den Ausgläich huet awer net laang gehalen. 3 Minutte méi spéit huet de Karapetian nees zougeschloen an d'Gäscht mat 3:2 a Féierung bruecht. De Karapetian hat awer nach net genuch. No engem onnéidege Ballverloscht vun der Fola huet den Nidderkuerer an der 88. Minutt e weidere Gol markéiert, de 4:2, wat och d'Schlussresultat sollt sinn.

US Esch - RM Hamm Benfica 2:3

© Bob Leven

D'Partie tëscht der US Esch an dem RM Hamm Benfica hat an den éischte 45 Minutten net all ze vill ze bidden. No 20 Minutten hunn déi Hammer d'Kontroll iwwerholl an den Tabelleleschten huet op Kontere gelauert, wat awer net wierklech geklappt huet.No der Paus huet Esch probéiert, méi geféierlech no vir ze spillen, dat sollt dann an der 59. Minutt belount ginn. De Médri hat e Fräistouss vu riets an d'Mëtt bruecht, do konnt sech de Landim géint 3 Spiller vum RM Hamm Benfica behaapten an huet d'Schlussliicht an der Tabell mat 1:0 a Féierung bruecht. 5 Minutte méi spéit koum d'Reaktioun vun de Gäscht. No engem Corner huet de Barbosa de Ball mat Hëllef vun der Lat an de Gol gesat an op 1:1 ausgeglach.Béid Ekippen hunn an de leschte 15 Minutten alles probéiert fir déi 3 Punkten ze kréien. An der 76. Minutt huet de Rani d'US Esch nees mat 2:1 a Féierung bruecht. Ma och dës Kéier huet d'Avance net laang gehalen. Sekonne méi spéit huet et nämlech op der anerer Säit am Gol gerabbelt. Den Arantes huet e Fräistouss aus 45 Meter direkt an de Gol gesat, den 2:2 fir d'Gäscht.Fir d'Decisioun huet de Barbosa an der 88. Minutt gesuergt. Den RM Hamm Benfica gewënnt domadder mat 3:2 géint Esch.

Déifferdeng - Jeunesse Esch 2:0

FCD-Jeunesse: Den 1:0 vum Amri © Val Wagner FCD-Jeunesse: Den 2:0 vum Perez © Val Wagner « ZréckWeider »

No 23 Minutte konnt Déifferdeng géint d'Jeunesse duerch e Gol vum Amri mat 1:0 a Féierung goen. 6 Minutte méi spéit konnten d'Haushären d'Féierung ausbauen. De Perez huet de Ball mat engem Lopp iwwert de Golkipper an d'Netz gesat.No der Paus huet Déifferdeng net méi gemaach, wéi se hu missen. D'Jeunesse huet versicht no vir ze spillen, ma de Gol hu se trotz vereenzelt gudde Chancen net fonnt. Um Enn gewënnt Déifferdeng verdéngt mat 2:0.

Racing - Hueschtert 0:0

© Jeff Birsens

Tëscht dem Racing an Hueschtert stoung et an der Paus 0:0. Op béide Säite gouf et an den éischte 45 Minutten nëmme vereenzelt Chancen. An der 25. Minutt hat Hueschtert duerch de Mura d'Chance op den 1:0, ma de Ball ass anstatt am Gol widder dem Potto gelant. Kuerz virun der Paus hat de Racing dunn nach eng deck Chance. Den Hueschterter Golkipper hat sech verrechent, sou datt den Da Mota un de Ball komm ass. De Spiller vum Racing huet dat ronnt Lieder och mat zwee Versich net iwwert d'Linn gedréckt kritt.No der Paus war weider net vill an der Offensiv vu béiden Ekippen ze gesinn. An der Nospillzäit hat Hueschtert nach eng leschte Chance déi 3 Punkte mat heem ze huelen, ma dem Mura säi Schoss ass nees um Potto hänke bliwwen.No 90 Minutte geet dës Partie domadder mat engem 0:0 op en Enn.

Union Titus Péiteng - Rodange 1:1

© Kevin Estebanez

D'Union Titus Péiteng a Rodange hu sech mat engem 1:1 getrennt. De Banza hat d'Haushären an der 50. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. Et hat du laang no enger Victoire ausgesinn, ma d'Gäscht konnten an der 90. Minutt dach nach ausgläichen. De Yao Kouakou huet déi eenzeg Golchance an der zweeter Hallschent vu Rodange fir den Ausgläich genotzt.

Stroossen - Rouspert 1:4

Stroossen hat e Mëttwoch den Owend keng Chance géint Rouspert. D'Gäscht hunn hir Chancen einfach méi konsequent genotzt. An der 37. Minutt war et de Weirich, dee Rouspert mat 1:0 konnt a Féierung bréngen. Nach virun der Paus ass Stroossen den Ausgläich gelongen. Den Agovic war et, deen de Ball mat engem secke Schoss am Gol ënnerbruecht huet.No der Paus war Rouspert déi méi geféierlech Ekipp. An der 56. Minutt huet de Weirich d'Gäscht nees a Féierung bruecht. Gutt 10 Minutte méi spéit huet de Lascak fir d'Gäscht aus 16 Meter op 3:1 gesat. An der 71. Minutt huet de Kasel fir d'Victoria dunn esouguer d'Féierung op 4:1 ausgebaut. Stroossen konnt sech dovunner net méi erhuelen, sou datt si um Enn mat 1:4 verléieren an et verpassen an der Tabell laanscht Rouspert ze zéien. D'Haushäre bleiwen op der zweetleschter Plaz an der Tabell.