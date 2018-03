De Son nom 1:0. Deen Ament war d'Welt vun de Spurs nach an der Rei ...

E Mëttwoch den Owend stoungen zwou weider Aachtelsfinallen an der Kinneksklass vum europäesche Futtball um Programm. An do hu Juventus Turin a Manchester City et genee esou gemaach wéi Real Madrid an den FC Liverpool um Dag virdrun, si hu sech fir d'Véierelsfinalle qualifizéiert.Datt Manchester City esou gutt wéi weider vir, stoung ewell virum Match fest, well City hat den Aller zu Basel mat 4:0 gewonnen. De Retourmatch ass awer net esou kloer ausgefall an - Iwwerraschung - den FCB konnt sech do esouguer zeréckkafen. Basel kann nämlech zu Manchester mat 2 zu 1 gewannen.Dobäi hat alles wéi erwaart ugefaangen: An der 8. Minutt ass City duerch e Gol vum Gabriel Jesus a Féierung gaangen, ma just kuerz drop, an der 17., konnt den Elyounoussi egaliséieren. An der 72. huet dunn de Lang mam 2:1 de Schwäizer d'Victoire geséchert. City kann et egal sinn, am Total huet ee sech mat 5:2 qualifizéiert a kann elo fir d'Ronn vun de leschten 8 plangen.Ganz spannend war et zu London am Wembley Stadion, wou et laang duerno ausgesinn huet, wéi wann Tottenham souverän weiderkomme géif ... ma éischtens kënnt et anescht an zweetens wéi een denkt ...Zu Turin hate sech béid Ekippe jo 2:2 getrennt, eng gutt Ausgangspositioun deemno fir Tottenham mat 2 Auswäertsgoler. An déi Positioun ass du souguer nach méi confortabel ginn, well kuerz virun der Paus ass Tottenham 1:0 a Féierung gaangen. De Son hat an der 39. markéiert, e Goal, deen zu deem Ament iwwerfälleg war: D'Spurs waren einfach ze staark, ze konzentréiert, ze inspiréiert, einfach ze wibbeleg fir d'Italiener, déi vill geschwomme sinn hannendran. Et war also just eng Fro vun der Zäit, bis Tottenham a Féierung goe géif, wat dunn duerch ausgerechent duerch de Son, dee virdrun e bëssen eekleg gefoult gi war, och geschitt ass. De Son an de Kane hunn d'Ofwier vun der Juve méi wéi eemol dronke gespillt. Fir déi bleift ë.a. e gudde Schoss vum Pjanic an der 41., also quasi am Géigenzuch, ze notéieren, ma de Ball ass awer nach ronn 1 Meter laanschtgaang. An d'Juve hätt mussen en Eelefmeter kréien an der éischter Halschent.Ma an den zweete 45 Minutte huet d'Juve sech gefaangen an de Match gedréit - no 90 Minutte stoung et 2:1 fir déi al Damm an domat hat sech Turin qualifizéiert, wouno et am Ufank wierklech net ausgesinn hat ... Amplaz d'Dominanz vun de Spurs unzëerkennen, hunn d'Juve-Spiller sech nach eemol gerappt, hu Kierperasaz gewisen a sinn nees an d'Spill komm.An dunn huet et direkt zweemol am Goal vun Tottenham gerabbelt: Higuaín an der 64. an Dybala an 67. an domat war de Match gedréit. Nom 1:1 hunn d'Italiener gesinn, datt nach eppes géif goen, an hu gedréckt an haten also direkt duerno nees Grond zur Freed.Tottenham huet zweemol net gutt ausgesinn, d'Italiener hunn et zweemol äiskal ausgenotzt, eben genee dat, wat ech eng richteg Spëtzenequipe ausmécht.Natierlech huet Tottenham sech net geschloe ginn an hat géint Enn och nach jett Chancen, ma den italienesche Gol war zou - souguer an der 90. Minutt wollt de Ball net méi iwwert d'Linn an ass widder de Potto gesprongen ... Domat war d'Juve qualifizéiert!Déi lescht 4 Aachtelsfinalle ginn déi aner Woch gespillt:Manchester United-SevillaAllermatch: 0:0Roma-Shakhtar DonetskAllermatch 2:1 fir DonetskBeşiktaş-18:00Allermatch: 5:0 fir BayernBarcelona-ChelseaAllermatch: 1:1