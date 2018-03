Den Henrikh Mkhitaryan kritt gratuléiert no sengem Gol fir Arsenal géint Milan. Gol vum Defenseur vu Lyon Marcelo géint ZSKA Moskau. De Gol aus enger anerer Perspektiv. Atletico huet Lokomotiv keng Chance gelooss. Freed bei Atletico « ZréckWeider »

Den Ugräifer vum OM Lucas Ocampos no engem séiere Gol géint Bilbao.

En Donneschdeg den Owend goufen d'Allermatcher an der Aachtelsfinall vun der Europa League gespillt.An do huet de BVB kee gielt, mat e blot Wonner géint déi rout Stéieren erlieft, d'Borusse kruten nämlech vun de Salzburger mat hire Flilleke Bee gemaach ... Um Enn verléiert Dortmund doheem 1:2 an huet sech dobäi nawell zerguttstert blaméiert.Dortmund huet gespillt, wat se déi Säit der Grenz "Beamtenfußball" nennen.De Valon Berisha huet an der 50. op Eelefmeter an an der 56. getraff. De Schürrle huet mat sengem 1:2 an der 63. nach eemol fir Hoffnung gesuergt, ma Salzburg huet sech erfollegräich zeréckgezunn. De Philipp hat an der 75. zwar nach den 2:2 um Fouss, ma et sollt einfach net sinn ...Am Retourmatch steet Dortmund also scho mam Réck widder der Mauer.Déi aner Resultater vun den 19-Auer-Partien: Arsenal setzt sech souverän 2:0 zu Mailand géint den AC duerch a rett domat seng Woch, ZSKA Moskau verléiert doheem 0:1 géint Lyon an Atlético klappt deen anere Moskauer Veräin Lokomotiv kloer mat 3:0 an huet domat e grousse Schrëtt Richtung Véierelsfinall gemaach.Um 21.05 Auer goufen déi aner 4 Partien ugepaff an do konnt Marseille doheem Athletic Bilbao op Distanz halen a mat 3 zu 1 klappen. Den 1:0 vum Ocampos ass an der éischter Minutt gefall.Doheem gewanne konnten och Sporting (2:0 géint Pilsen) a Leipzig (2:1 géint Zenit). Déi 3 Goler sinn an der zweeter Halschent gefall: Bruma an der 56. a Werner an der 77. fir Leipzig, ma an der 86. konnt de Criscito op 1:2 verkierzen, e spéide Gol, dee riskéiert, de Leipziger am Retourmatch nach vill Kappzerbrieches ze maachen.Spannung ass dann och tëscht Lazio Roum an Dynamo Kiew garantéiert, well déi Ekippen hu sech am Aller mat 2:2 getrennt.

Um 19 Auer gespillt:

Milan - Arsenal 0:2

ZSKA Moskva - Lyon 0:1

Dortmund - Salzburg 1:2

Atlético - Lokomotiv Moskau 3:0

Um 21.05 Auer ugepaff:

Sporting CP - Pilsen 2:0

Marseille - Athletic Bilbao 3:1

Leipzig - Zenit 2:1

Lazio - Dynamo Kiew 2:2



D'Retourmatcher ginn den Donneschdeg, 15. Mäerz gespillt.