Mee fänke mir vir un: e puer Deeg virdrun hat Bayern mat 0:1 géint Schalke verluer an uschléissend hate verschidde Spiller, ewéi de Mehmet Scholl, de Mario Basler an den Thomas Strunz an der Ëffentlechkeet d'Opstellung an d'Taktik vum Trapattoni kritiséiert.Dat huet dem temperamentvollen Italiener awer guer net gefall an hien huet senger Roserei während enger Pressekonferenz fräie Laf gelooss. Do sot hien esou bekannt Sätz ewéi: "Was erlauben Strunz?"„Schwach wie eine Flasche leer!“ oder „Ich habe fertig“.