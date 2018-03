De Jeff Saibene © Val Wagner

An déi Bielefelder konnte sech freeën, wann och eréischt ganz spéit ...D'Ekipp vum Lëtzebuerger Trainer ass motivéiert an d'Partie gaangen an huet probéiert, de Match u sech ze rappen, dëst awer ouni den néidegen Erfolleg, well Nürnberg hannen einfach gutt verteidegt huet.An den éischte 45 Minutten hunn d'Ekippe sech gréisstendeels géigesäiteg belauert a si hu probéiert, aus enger kontrolléierter Defense eraus Konterattacken ze lafen. An anere Wierder: Si hu sech neutraliséiert.An den zweete 45 Minutten huet et ausgesinn, wéi wann d'Partie mat engem 0:0 ausgoe géif, ma an der 90. Minutt huet de Kerschbaumer d'Arminia glécklech gemaach: Säi Rietsschoss ass am Gol gelant a Bielefeld konnt sech de ganzen Asaz sécheren!Duerch dës Victoire steet d'Arminia aktuell, also mat engem Match méi a mat 38 Punkten um Kont, op Plaz 4 vun der Tabell. Hanner Düsseldorf (47 Punkten), Nürnberg (45) a Kiel (40). Düsseldorf a Kiel mussen nach spillen an hanner Bielefeld ass et ganz enk an der Tabell ...Ganz ënne steet nach ëmmer Kaiserslautern. E Samschdeg geet et géint Fürth, déi op der véiertleschter Plaz stinn, also eng ganz wichteg Partie.Am anere Freidesmatch konnt Dresden 3:2 géint Heidenheim gewannen.