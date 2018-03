© afp (Archiv)

E Samschdeg gouf et eng kloer Victoire vu Bayern géint den HSV. Augsburg ka sech géint Hannover behaapten, Hertha a Freiburg deelen 0:0 an Hoffenheim klappt Wolfsburg.

Bayern München - Hamburger SV 6:0

Wa Bayern doheem géint den HSV spillt, da fale meeschtens ganz vill Goler. Ënnert anerem gouf et zweemol en 8:0, och eng Kéier een 9:2. A vun Ufank un ass et nees alles aneschters, ewéi ronn gelaf fir den HSV. Well no nëmmen 8 Minutte konnt de Ribéry schonns den 1:0 markéieren. 4 Minutte méi spéit gouf et dunn ee weidere Gol, de Kimmich huet de Lewandowski zerwéiert an deen huet op 2:0 erhéicht. An der 19. Minutt huet de Lewandowski du schonn erëm zougeschloen an op Virlag vum Alaba op 3:0 gestallt.Och an der zweeter Hallschent war Bayern déi kloer besser Ekipp an an der 55. Minutt konnt de Robben op 4:0 erhéijen. An der 81. Minutt huet de Ribery direkt 4 Hamburger Defenseure stoe gelooss a konnt och de Mathenia iwwerwannen, fir op 5:0 ze stellen. An der 86. Minutt gouf et dunn nach een Eelefmeter fir Bayern, ma de Lewandowski huet dësen iwwert de Gol geschoss. An der 90. Minutt gouf et dunn ee weideren Eelefmeter fir déi Münchener. Erëm ass de Lewandowski ugetrueden an déi Kéier huet hien en erageschoss an esou fir d'6:0-Schlussresultat gesuergt. Domat bleift den HSV op der zweetleschter Plaz an der Tabell a kënnt dem Ofstig ëmmer méi no.

Hannover 96 - FC Augsburg 1:3

Hannover an Augsburg waren an der Lescht net esou gutt drop an dofir wollten natierlech béid Ekippen, de Wee zeréck an d'Erfollegspuer fannen. An der éischter Hallschent kruten d'Spectateuren zu Hannover dunn och 3 Goler ze gesinn. An der 26. Minutt hat et eng éischte Kéier gerabbelt, de Gregoritsch konnt hei nämlech den 1:0 fir Augsburg markéieren. D'Reaktioun vun Hannover huet awer net laang op sech waarde gelooss, well 11 Minutte méi spéit konnt de Sané ausgläichen. De Caiuby, dee schonns den 1:0 virbereede konnt, huet dunn an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent de Kacar fonnt an dee konnt Augsburg op een Neits a Féierung bréngen.An der zweeter Hallschent ass laang Zäit net vill geschitt, ma an der 83. Minutt konnt de Gregoritsch du mat engem weidere Gol fir d'Entscheedung suergen. De fréiere Spiller vum HSV huet op Virlag vum Max getraff an d'Partie esou entscheet.

Hertha BSC - SC Freiburg 0:0

An der éischter Hallschent ass net vill geschitt tëscht der Ekipp aus der däitscher Haaptstad an dem SC Freiburg, béid Ekippen hu sech bekuckt an hu sech esou géigesäiteg neutraliséiert.Och an der zweeter Hallschent konnt keng Ekipp sech entscheedend an Aktioun setzen, fir ee Gol ze markéieren, esou dass dës Partie mat engem 0:0 op en Enn geet, ee Resultat wat kenge vu béiden Ekippe wierklech vill bréngt.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3:0

Fir Wolfsburg gëtt et lues a lues och ganz enk, si hunn nëmme 25 Punkten op hirem Konto a konnten aus de leschte 5 Partien nëmmen 2 Punkte mat heem huelen. Mee och e Samschdeg huet d'Partie nees net gutt ugefaange fir de VfL. De Schulz huet nämlech den 1:0 markéiert fir d'Haushäre vun Hoffenheim. Bis zur Paus konnt Wolfsburg och net op dëse Réckschlag reagéieren.Och an den zweete 45 Minutten ass et net wierklech gelaf bei Wolfsburg, si konnte sech net vill Golchancen eraarbechten an Hoffenheim huet dat äiskal augenotzt a konnt a Persoun vum Serge Gnabry an der 77. Minutt op 2:0 stellen. Nëmmen dräi Minutte gouf et dunn nach méi batter fir d'Gäscht, dat well de Knoche de Ball onglécklech am eegene Gol ënnerbruecht huet. Domat ass et eng weider Néierlag fir de VfL Wolfsburg, déi domat nach méi déif an d'Kris rutschen.