© Shari Schenten

Am Playoff bei den Häre gewënnt Esch zu Diddeleng an d'Pikes gewanne bei der Sparta. Bei den Damme gouf et iwwerdeems Victoirë fir d'Amicale Steesel an d'Musel Pikes.

Hären

© Jean Mathes

T71 Diddeleng -86:97D'Haushäre vun Diddeleng si mat Vollgas an dës Partie gestart a konnten den Escher séier dovunner lafen, nom éischte Véierel hat d'Ekipp vum T71 eng Avance vun 11 Punkten. Ma hei hu si sech wuel e bëssen ze sécher gespuert, well am zweete Véierel hunn d'Escher de Schalter ëmgeluecht, esou dass d'Avance vun den Diddelenger an der Halbzeit op nëmme méi ee Punkt geschrumpft war. No der Paus hunn déi Escher dunn do weidergemaach, wou si opgehalen hunn an esou hu si Diddeleng am drëtte Véierel mat 29 op 25 iwwerrannt a si si mat enger Avance vun 13 Punkten an d'Schlussvéierel gaangen. Virun allem den Jordan Matthew Hicks huet den Diddelenger d'Liewe schwéier gemaach. Am leschte Véierel konnten déi Diddelenger zwar nees gutt dogéinthalen a si konnten de Réckstand verkierzen, mee et ass net méi duergaangen, fir d'Néierlag ze verhënneren.Sparta Bartreng -84:95D'Musel Pikes ware besser an d'Partie komm zu Bartreng an hate schonns ee Virsprong vun 10 Punkten, ewéi d'Sparta du besser dogéint gehalen huet, esou hu béid Ekippen nëmmen ee Punkt getrennt an der Paus. Ma den Miseler Trainer muss wuel déi richteg Wierder fonnt hunn an der Paus, well an der zweeter Hallschent hunn d'Pikes konzentréiert gespillt a konnten hir Avance lues a lues ausbauen, fir um Enn mat 95 op 84 ze gewannen.- Hiefenech 85:83 no VerlängerungKordall Steelers -60:104Fiels -87:103Hesper -71:76

Dammen

- AB Konter 54:51D'Steeseler Dammen hu sech e Samschdeg méi schwéier gedoen, ewéi geduecht géint d'Ekipp vu Konter. Insgesamt hunn d'Spectateuren zu Steesel net vill Punkte gesinn an um Enn ass et eng knapp Victoire vu Steesel, déi ënnert dem Stréch mat dräi Punkten Avance gewannen.Gréngewald -60:72An der éischter Hallschent louche béid Ekippe praktesch gläich op, och wann et eng knapp Avance vun dräi Punkte fir d'Musel Pikes gouf, ma no der Paus hunn déi dunn ee Gank méi héich geschalt. Wann d'Ekipp aus dem Gréngewald dat Tempo am drëtte Véierel nach matgoe konnt, esou huet am leschte Véierel d'Kraaft an d'Konzentratioun gefeelt an esou konnten d'Damme vun der Musel d'Entscheedung sichen a wannen um Enn verdéngt mat 72 op 60 géint de Gréngewald.- Basket Esch 76:68