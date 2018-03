© Serge Olmo

Bei den Häre klappt Bierchem Diddeleng, tëscht Péiteng an de Red Boys gëtt et kee Gewënner a bei den Damme ginn et Victoirë fir de Standard an Diddeleng. D'Dikrecher Damme konnten iwwerdeems géint Käerjeng gewannen.

Hären

- HB Diddeleng 30:25E Samschdeg war den absoluten Topmatch am nationalen Handball-Championnat. Den Tabellenéischte Bierchem géint den Zweete vun Diddeleng. Den Tabelleleader war richteg gutt an d'Partie komm a konnt séier mat 4 Goler dovun zéien. Ma beim Stand vun 2:6 aus Diddelenger Siicht hunn d'Gäscht reagéiert a si konnten op 7:7 ausgläichen an esouguer mat 8:7 a Féierung gaangen. Ma do ass Bierchem nees wakereg ginn a konnt gutt scoren, fir zur Paus mat 14:11 vir ze sinn.An der zweeter Hallschent hunn déi Diddelenger einfach ze vill Schëss net eragemaach an esou konnten déi Bierchemer dovu profitéieren, fir hir Avance liicht ze vergréisseren a fir d'Tempo deelweis liicht erauszehuelen. Diddeleng war tëschenduerch nach eng Kéier op 2 Goler erukomm, ma um Enn verléiere si dann awer mat géint Bierchem.Péiteng - Red BoysRed Boys si favoriséiert an d'Partie zu Péiteng gaangen, ma si haten awer kee gudde Start. Péiteng konnt schonns no 10 Minutten op 6:2 stellen, mee do koum awer dunn en éischt Liewenszeeche vun den Déifferdenger, déi dunn op 8:8 ausgläiche konnten, ma do sinn déi Péitenger hinnen nees fortgelaf, mee nees konnten d'Red Boys sech zeréckkafen, esou dass Péiteng an der Paus nëmme méi ee Gol Avance hat.An der zweeter Hallschent hunn d'Red Boys du kuerz virum Enn vun der Partie d'Féierung iwwerholl, ma an de Schlusssekonnen hate si zwee Spiller manner um Terrain, dat wéinst zwou 2-Minutte-Strofen. Dëst hunn déi Péitenger ausgenotzt, fir nach eng Kéier ze markéieren an esou deele Péiteng an d'Red Boys 32:32.- Rëmeleng 39:24Réiden -13:38

Dammen

Museldall -22:25D'Dammen aus dem Museldall sinn ambitionéiert an dës Partie gaangen an haten och dee bessere Start erwëscht a si konnte mat 2 Goler dovun zéien, ma de Standard huet sech nach laang net geschloe ginn a si konnten erukommen a louchen zur Paus esouguer mat engem Gol a Féierung. D'Confiance, déi si an der Schlussphas vun der éischter Hallschent gesammelt hunn, hu si och mat an déi zweet Hallschent geholl an hei konnt de Standard säi Virsprong ausbauen. Si si konzentréiert bliwwen a wannen um Enn mat 25 op 22 géint de Museldall.Schëffleng -18:33D'Ekipp vu Schëffleng hat e Samschdeg den Owend géint d'Damme vun Diddeleng net vill ze laachen. Déi Diddelenger hu vun Ufank un d'Heft an d'Hand geholl an hunn de Schëfflenger keng Chance gelooss, fir iergendwéi an dës Partie eranzekommen. Schonns an der Paus stoung et 17 zu 9 fir Diddeleng. Och no der Paus huet Diddeleng absolut guer näischt ubrenne gelooss a wënnt ganz kloer a verdéngt mat 33 op 18 géint Schëffleng.- Käerjeng 22:18Et war eng ganz enk Partie tëscht Dikrech a Käerjeng. Dikrech hat wuel de bessere Start erwëscht, ma géint Mëtt vun der éischter Hallschent ass Käerjeng du besser an d'Partie komm a konnt ausgläichen a spéider souguer mat enger 11:10-Féierung an d'Paus goen. Ma no der Paus hunn d'Dikrecher Dammen ëmgestallt a si ware virun allem defensiv elo extrem staark an hu wéineg zougelooss an esou hu si Käerjeng och zu Feeler gezwongen. Um Enn ass et dann eng 22:18-Victoire fir Dikrech, déi fir hir staark zweet Hallschent belount goufen.HB Esch - Red Boys 19:22