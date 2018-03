© Kevin Estebanez

Den F91 Diddeleng ass als klore Favorit an dës Partie gaangen an den Tabelleleader hat och schonns ganz fréi duerch den Ibrahimovic eng ganz gutt Geleeënheet fir a Féierung ze goen, ma de Ramdedovic konnt de Ball in extremis klären. Diddeleng hat de Match kloer ënner Kontroll, ma si hu sech awer schwéier gedoe fir weider Golchancen ze kreéieren.An der 32. Minutt war et dunn eng ganz gutt Méiglechkeet fir Diddeleng. Et ass eng Flank an d'Mëtt komm, genau op de Kapp vum Dave Turpel, ma den Diddelenger Buteur säi Kappball ass just widder d'Lat gaangen.Kuerz virun der Paus war et dunn nach eng Kéier de Sinani fir Diddeleng, mee de Goedert am Gol vu Rodange konnt eng weider Kéier gutt reagéieren, esou dass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass.Nom Säitewiessel ass Rodange du besser an d'Partie komm a konnt sech séier zwou Golchancen erausspillen, ma béid Kéiere stoung ee staarke Jonathan Joubert tëscht de Pottoe beim F91.An der 66. Minutt gouf et dunn awer d'Erléisung fir den F91. Den Turpel konnt de Ball ronn 20 Meter virum géigneresche Gol recuperéieren an de Lëtzebuerger Nationalspiller huet direkt ofgezunn a säi Schoss ass uewen am rietsen Eck ageschloen, keng Chance fir de Goedert am Gol vu Rodange.Ma Rodange huet weiderhin iwwerraschend staark gespillt an huet Diddeleng ëmmer erëm a Schwieregkeete bruecht an an der 88. Minutt dunn de Schock fir den Tabelleleader. Den Alverdi huet vun der Strofraumgrenz geschoss an de Ball am Goal ënnerbruecht, fir op 1:1 ze stellen.Ma nach war d'Partie net eriwwer an an der 93. Minutt huet et dunn awer nach eng Kéier gerabbelt. Den Dobros huet den 2:1 fir Diddeleng markéiert, déi domat a leschter Sekonn nach gewannen. Pech fir Rodange, well de Schoss vum Diddelenger war ofgefälscht.