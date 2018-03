© Jean Mathes

Mam Luxembourg International Tennis Club ass een neie Veräin an d'Federatioun opgeholl ginn. De Carlo Poos, President vum TC Esch war schonns co-optéiert an ass elo als neie Member vum CA gewielt ginn.46 vun den 52 Veräiner aus der Federatioun ware vertrueden an deemno och stëmmberechtegt. D'Schéiss, den TC Nordstad a Schëffleng haten hir Kandidatur agereecht, fir d'Finalle vum Interclub-Championnat ze organiséieren. No der Ofstëmmung ass den TC Nordstad als Organisator zréckbehale ginn an deemno sinn d'Finallen de 14. Juli zu Ettelbréck.Ee grousse Problem, deen d'Federatioun mat de Veräiner zesumme wëll ugoen, dat ass dee vum Arbitrage, well do feelen hinne vill Leit an do wëll een eng Léisung fannen.De 7. an 8. Abrëll ass am Centre National de Tennis zu Esch de Match géint Georgien an do ass de Gilles Muller mat vun der Partie.Billjeeë ginn et vum 17. Mäerz un.