© Kevin Estebanez

No der Victoire vum Champion F91 Diddeleng um Samschdeg géint Rodange, stoung um Sonndeg de Recht vum Spilldag um Programm. D'Verfolger vun Diddeleng konnten sech net erlaben Punkten hänken ze loossen falls se wollten um F91 drubleiwen.

Rouspert - Déifferdeng 1:2

Déi éischt 10 Minutte vum Match schéngt Déifferdeng nach net ganz am Match gewiescht ze sinn well et waren d'Haushären déi de Match ganz kloer dominéiert a sech Chancen erausgespillt hunn. Sou war et och eng logesch Konsequenz, dass Rouspert an der 18. Minutt duerch den Hartmann a Féierung gaang ass. Deen sech dunn awer eng séier Reaktioun vun den Déifferdenger erwaart huet, loung falsch. Béid Equipen hunn nämlech de Fuedem dee Moment verluer a de Niveau vum Match war zimlech déif. Ganz kuerz virun der Paus sollt Déifferdeng awer nach zouschloen an de Match ausgläichen. Duerch een exzellente Kappball vum Nicolas Perez si béid Equipen also mat Score vun 1:1 an d'Kabinne gaang. An der zweeter Halschent huet ënner anerem de Jänisch de Ball nach op de Poteau gesat mee et huet esou ausgesinn wéi wann keen decisive Gol méi sollt falen. Ma do hatt de Vandenbroeck op Déifferdenger Säit eppes dergéint an huet mat engem schéine Gol an der 93 Minutt op 1:2 gesat an esou den Déifferdenger dräi Punkte geséchert huet.

Fola - Stroossen 3:1

© Kevin Estebanez

Nodeems d'Fola an der Woch 2:4 géint Nidderkuer verluer hatt, wollten si um Sonndeg een anert Gesiicht weisen a si ganz aggressiv an de Match gestart. No sëlleche Grousschance ouni Succès, huet de Kocur déi Escher an der 27. Minutt erléist a mat engem schéine Gol vu riets op 1:0 gesat. Dës Féierung war dee Moment och ganz verdéngt. An der 38. Minutt huet d'Fola op 2:0 konnten erhéijen. No enger super Virlag vum Saiti, stoung de Klapp op der richteger Plaz a käppt de Ball an de Wénkel. No der Paus gouf et dunn direkt Chaos am Escher Strofraum vun dem de Mastrangelo konnt profitéieren fir op 1:2 aus Stroossener Sicht ze verkierzen. Wie geduecht huet Stroossen kéint de Match villäicht nach dréien, sollt awer vum Hadji enges besserem beléiert ginn. Hie konnt an der 66. Minutt nämlech op 3:1 setzen an huet domadder fir d'Virentscheedung gesuergt. Obwuel d'Fola an de leschte Minutten nach eng Kéier gewackelt huet, sollt um Resultat näischt méi änneren.

Racing - Péiteng 2:3

Zanter véier Matcher ongeschloen an ënnert dem neien Trainer Patrick Grettnich nach ouni Defaite. Dat war déi impressionant Bilanz vum Racing virum Match géint Péiteng. An genau sou impressionant sollt et dann och weidergoen. No just 7 Minutten ass et der Heemequip nämlech gelongen a Féierung ze goen. No engem Fräistouss vum Osmanovic vu riets, stoung den Henrique Da Silva goldrichteg a käppt de Ball an de laangen Eck. An der 57. Minutt konnt den Da Mota no engem schéine Konter op 2:0 setzen an et huet ausgesinn wei wann de Racing als séchere Gewënner géif vum Terrain goen. Ma Péiteng hat do nach net säi lescht Wuert geschwat a konnt per Eckball duerch den Banza op 2:1 verkierzen. D'Péitenger haten awer nach net genuch mat deem Uschlossgol an hunn den Ausgläich gesicht, deen hinnen op ee neits per Korner sollt geléngen. No enger gudder Flank vum Bojic konnt den Zinga per Kapp ausgläichen. Ma Péiteng huet weider no vir gedréckt an et sollt hinnen d'Konschtstéck geléngen de Match nach komplett ze dréien. No enger Pass an de Laf vum Diego Esch, konnt den Dzanic de Succès fir den Titus kloer maachen. Domadder gouf et déi éischt Néierlag beim Racing fir den Trainer Patrick Grettnich.

Nidderkuer - US Esch 3:1

De Match huet fir déi Escher alles anescht wei gutt ugefangen. Nodeems Nidderkuer direkt mat immens vill Drock ugefangen huet, huet sech op Escher Säit no 10 Minutten de Farrajota verletzt a just zwou Minutte méi spéit huet de Marcolino de Lafon am 16-Meter geluecht an et gouf Eelefmeter. Dëse verwandelt den Olivier Thill ganz souverän an de lénken Eck a schéisst seng Faarwen a Féierung. No enger ausgeloossener Grousschance an der 23. Minutt vum Karapetian, huet de nämlechte Spiller et an der 28. Minutt besser gemaach a vun engem klenge Golkeepsfeeler profitéiert fir op 2:0 ze setzen. An der zweeter Halschent huet Nidderkuer et dunn awer nach eng Kéier spannend gemaach. Nodeems de Ramdedovic als leschte Mann déi rout Kaart gesinn huet, krutten déi Escher an der nämmlechter Seene och nach een Eelefmeter zougesprach. Dësen gouf an der 68. Minutt ganz locker vum Kwani eragesat. Nidderkuer huet sech awer net aus de Rou bréngen gelooss a konnt duerch ee Gol vum Sebastien Thill, deen de Ball aus 10 Meter an de Wénkel konnt schéissen, d'Féierung op 3:1 schrauwen. Duerno sollt dunn och näischt méi geschéien.

Hamm Benfica - Munneref 0:0

© Bryan Gomes

Eng Grousschance an den éischte 45 Minutten. Dat war déi enttäuschend Bilanz fir d'Spectateuren um Cents. Dës ass op de Compte vum Texeira vum RM Hamm Benfica gaang. No engem Fräistouss vum Adler stoung den N'Diaye ganz eleng am Strofraum a konnt de Ball an de Gol käppen. Och an der zweeter Halschent goufen et net vill Chancen ze bewonneren, sou dass béid Equipen sech mat engem 0:0 trennen.

Hueschtert - Jeunesse 1:2

An enger ganz animéierter Partie, hu béid Equipen vun Ufank u no vir gespillt. Nodeems Hueschtert am Ufank déi besser Chancen hatt, waren et awer déi Escher déi an der 27. Minutt duerch den N'Diaye als éischt zougeschlo hunn. No engem mësslongenen Fräistouss an der 36. Minutt koum de Steinbach zum Noschoss deen ofgefälscht ginn ass an doduercher onhaalbar fir den Kornetzky gouf. Doduercher ass d'Jeunesse mat engem 2:0 Avantage an d'Paus gaang. Kuerz no der Paus huet Hueschtert awer reagéiert a konnt duerch den Dervisevic op 1:2 verkierzen. Den Ausgläich sollt der Lokalequip awer net méi geléngen.Resultater am Iwwerbléck:- Rodange 2:1Rouspert -1:2- Stroossen 3:1Racing -2:3- US Esch 3:1Hamm Benfica - Munneref 0:0Hueschtert -1:2