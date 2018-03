X

Dat an 30 Minutten an 29 Sekonnen.



Op d'Plazen 2 an 3 koumen de Jean-Pierre Weerte aus der Belsch an de Yonas Kinde. Domat gëtt de Yonas Kinde éischten FLA-Athlet. An 31 Minutten an 32 Sekonnen koum de Yannick Lieners als éischte Lëtzebuerger op déi 4. Plaz.

Bei den Dammen gouf et eng Victoire fir d'Stephanie Barnes aus Groussbritanien. Op déi zweete Plaz, an domat éischte Lëtzebuergerin, koum d'Saskia Daguenet. Drëtt an der Course bei den Dammen gouf d'Isabelle Hoffmann.