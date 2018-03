© Kevin Harpes

An der Sonndespartie tëscht de punktgläichen Tabelleleaderen Ettelbréck a Steesel kruten d'Spectateuren ee Match gebueden ewéi se sech e virgestallt hunn.Béid Equippen si mat ganz vill Tempo a virun allem Treffsécherheet an de Match gestart. Aus alle Lagen gouf geschoss an och getraff. Et huet ee fréi gesinn, wisou dës zwou Formatiounen op de Plazen 1 an 2 an der Tabell stinn. Obwuel Ettelbréck ganz gutt an de Match koum, loung Steesel no 10 Minutten mat 28 op 21 vir. Am zweete Véierel ass et sou weidergaang ewéi et am 1. Véierel ugefang hatt. Steesel huet weider ganz gutt getraff an Ettelbréck huet versicht de Réckstand ze verkierzen, wat hinnen awer net sou richteg sollt geléngen. Mat enger ganz staarker Kollektivleeschtung vun de Steeseler ass et mam Score vu 44:52 an d'Paus gaang.An den zweeten 20 Minutten konnt Steesel seng Avance weider Punkt fir Punkt erhéijen an et huet schlecht fir Ettelbréck ausgesinn. Ëmmer wann ee geduecht huet, dass si géife erukommen, hatt Steesel eng Äntwert parat. Am drëtte Véierel huet déi Äntwert ganz kloer Samy Picard geheescht. Duerch säin Impuls ass der Amicale gelongen bis op deelweis 15 Punkte fortzéien an et huet esou ausgesinn ewéi wann Ettelbréck de Match scho verluer hätt. Ma d'Equip aus dem Norden huet einfach net opginn a konnt duerch vill Kampf an Häerz de Match 20 Sekonne viru Schluss duerch de Frédéric Gutenkauf ausgläichen. Well Steesel de leschte Schoss net konnt verwäerten, ass de Match beim Stand vun 93:93 an d'Verlängerung gaang.Hei huet Ettelbréck mat zwee Dräi'er richteg gutt lassgeluecht an de Frédéric Gutenkauf huet mat véier weideren Punkten um Stéck seng super Leeschtung bestätegt. No véier Punkten vum Barden war de Match entscheed an Ettelbréck wënnt an engem ganz spannenden an animéierte Match mat 107 op 102 géint Steesel. Domadder ass Ettelbréck elo alleng un der Tabellespëtzt.No dësem Match kann ee sech op d'Coupefinall tëscht béiden Equipe nächste Samschdeg an der Coque freeën.Bei denverléiert Ettelbréck 67:74 géint Diddeleng.