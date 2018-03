Zu Réiden gouf sech nees fir de gudden Zweck engagéiert: Et gouf sech ameséiert ... an och Handball gespillt ...

Sport: Am meeschte gelies

X

Grouss a Kleng, Jonk an Al, Prominent oder (nach) net stoungen e Sonndeg zu Réiden um Terrain - besonnesch gutt vertruede war déi politesch Fraktioun ... Walen obligent!Um Enn huet d'RTL-Ekipp gewonnen - an d'Coupe kënnt an déi nei RTL-City um Kierchbierg stoen :-)Fotoen: Ketty a Rom Hankes