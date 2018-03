Bei dëser Partie war Ofstigskampf ugesot, well et war d'Duell tëscht dem 14. Werder Bremen an dem Tabelleleschten, dem 1. FC Köln. Allerdéngs louche virun der Partie schonns 10 Punkten tëscht béiden Ekippen, esou dass virun allem fir Köln eng Victoire ganz wichteg war.An der 33. Minutt huet Bremen de Score opgemaach mat engem Gol vum Veljkovic. Köln hat bis dohinner gutt matgespillt, hat sech awer keng richteg Golchancen erspillt. Nom 1:0 war Werder méi an der Partie dran an hat an der 1. Halschent nach eng weider Chance duerch de Rashica.Den Osako huet an der 53. Minutt dunn den Ausgläich geschoss. Mee 5 Minutten drop huet de Rashica dunn awer den 2:1 geschoss no Viraarbecht vum Kainz.An der Schlussphas huet Köln voll Risiko gespillt. Dat sollt awer net verhënneren, datt an der 90. Minutt den Eggestein den 3:1 schéisst. 3:1 Endresultat.Domatter klëmmt Werder op déi 13. Tabelleplaz. Köln bleift awer Leschten.