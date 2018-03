© pressphoto Archiv

D'lëtzebuergesch amerikanesch Koppel war an dëser Partie awer net favoriséiert. Si hu missen untriede géint den Jamie Murray an de Bruno Soares. Déi zwee Spiller aus Groussbritannien a Brasilien si bei dësem Tournoi op 4 gesat.Am éischte Saz hu béid Koppelen ëmmer erëm hiren Opschlag duerchbruecht. Et war eng flott Partie, wou vill gutt Aktiounen um Netz gouf a vill spektakulär Bällwiessel. Um Enn vum éischte Saz, beim Stand vu 6:5 fir de Gilles Muller an de Sam Querrey, ass hinnen dunn dat éischt Break gegléckt, dat genau an deem richtege Moment, fir den éischte Saz mat 7:5 ze gewannen.Am zweete Saz waren et awer de Murray an de Soares, deenen e Break gelongen ass, mee den Dubbel ëm de Lëtzebuerger Sportler vum Joer konnt reagéieren a mat engem ganz flotte Passéierball konnte si och hirersäits ee Break realiséieren, fir d'Partie nees oppen ze gestalten. Och am zweete Saz louchen de Gilles Muller an de Sam Querrey mat 6:5 a Féierung an hei hate si esouguer zwee Matchbäll, ma dës konnte si net notzen an hunn d'Jeu missen ofginn, esou dass et an den Tiebreak gaangen ass. Hei hunn de Lëtzebuerger an der Amerikaner awer ze vill Feeler gemaach, sou dass den zweete Saz verluer gouf an et ass am drëtte Saz an de Super-Tiebreak gaangen.De Gilles Muller an de Sam Querrey sinn hei ganz routinéiert a konzentréiert opgetrueden a konnten dësen esou kloer mat 10:2 fir sech entscheeden an domat och d'Partie, esou dass si an der Véierelsfinall stinn.Hei spille si géint d'Gewënner vun der Partie Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert géint Pablo Cuevas / Horacio Zeballos. Hei ass déi franséisch Koppel favoriséiert.