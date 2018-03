An der Futtball Championsleague ass et den Owend d'Suite vun de Retourmatcher an den Aachtelsfinallen. Manchester United kritt et doheem mam FC Sevilla ze dinn. Dës Partie gëtt den Owend Live vun 20.30 Auer un um Zweeten RTL mat Lëtzebuerger Commentaire iwwerdroen. Den Allersmatch war mat engem 0-0 op en Enn gaangen.



Schachtjor Donezk spillt géint d'AS Roum. Am Allersmatch haten d'Ukrainer 2-1 gewonnen.



Liverpool, Juventus Turin, Real Madrid a Manchester City konnte sech d‘lescht Woch jo scho fir d'Véierelsfinalle qualifizéieren.



Muer spillt Besiktas nach géint Bayern München, an den FC Barcelona géint Chelsea.











Nico Keiffer a Paul Philipp.2. RTL20h3020h4523h00