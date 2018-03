RTL Télé, de Radio an d'Internet-Redaktioun sichen den Ament Leit fir eis Sport-Emissiounen.

Méi RTL, Méi Sport heescht op der Tele nët nëmmen d’Live Iwwerdrougen am Vëlo, Futtball, Tennis a Basket, mee och déi nei Sport Sendung e Sonnden nom Journal.



Um Radio an Internet bidden mer Iech och weider live an aktuell Informatiounen aus der Welt vum Sport.



Sidd dir u Sport interesséiert a wëllt mathëllefen, dann mellt Iech hei.



Mir siche Reporter fir Reportagen op der Tele, Live Interventiounen um Radio an d ‘Aarbecht an der Redaktioun.

