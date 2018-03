Am éischte Match gouf et kee Gewënner tëscht Sevilla a Manchester. Mat engem 0:0 hat ee sech getrennt. An dësem Match, wou déi zwee Europa League Gewënner aus de leschten 2 Joer géintenee spillen, ass also nach alles dran. Ma e Gol vu Sevilla kéint Manchester ënner Drock bréngen.Zu Donezk huet Roum 1:2 verluer, esou datt si elo doheem alles op eng Kaart musse setzen. Nëmmen eng Victoire géint Donezk kann d'Réimer eng Ronn weider bréngen.

Manchester United - FC Sevilla 2:1 (0:0)

© AFP

© AFP

0:0 nom Allersmatch an och 0:0 no den éischte 45 Minutte vum Retourmatch. Béid Equippen hunn zwar wuel probéiert, fir de wichtegen éischte Gol ze markéieren, ma d'Schëss waren entweder net präzis genuch oder et war e Géigespiller oder ee vun de Golkipp dertëscht. Sevilla hat dobäi awer e bësse méi vum Match, ma esoubal et zum Ofschloss koum, waren d'Spuenier net geféierlech. Manchester dogéint huet dacks mat laange Bäll probéiert de Lukaku ze fannen, fir datt hien de wichtege Gol sollt markéieren. Déi beschte Chance dobäi hat hien direkt no 2 Minutten, dat no engem Doppelpass mam Lingard. Dat war eng vun de beschten, wann och nëmme vu ganz wéinege Chancen, well béid Equippen an den éischte 45 Minutten éischter drop opgepasst hunn, fir kee Géigegol ze kasséieren.E Goal war du bal nom Säitewiessel gefall. Sevilla huet gekontert, ma de Correia huet de Ball net ideal ugeholl an de Bially konnt mat engem Tackling grad nach d'Situatioun retten. Déi Situatioun schéngt och Manchester erwächt ze hunn, well kuerz dono dunn déi geféierlechst Aktioun vun den Englänner. De Lukaku hat gutt op de Lingard ofginn, ma de Rico am Gol vu Sevilla konnt de Schoss nach aus dem laangen Eck fëschen. No engem gudde Start vu béiden Equippen an déi zweet Hallschent, huet sech de Match no enger gudder Stonn nees e bësse berouegt.De Schock fir Manchester koum dunn awer an der 73. Minutt. Si hunn de Ball an der Mëtt verluer an dunn ass et séier gaangen. De Sarabia hat d'A fir de Ben Yedder, deen 2 Minutten um Terrain stoung, a mat enger kuerzer Fainte huet hien den Bailly stoe gelooss a koum fräi virum De Gea zum Schoss, 1:0 fir d'Gäscht aus Spuenien.4 Minutte méi spéit, Corner fir Sevilla. An nees ass et den Joker Ben Yedder, deen zimlech eleng um zweete Potto steet. Den De Gea kënnt wuel nach un de Ball, kann den 0:2 awer net verhënneren.Elo brauch Manchester dräi Goler, fir nach weider ze kommen. D'Englänner hu grad no de Géigegoler vill no Vir gehäit, ma beim Ofschloss huet déi néideg Reussite gefeelt. Dat bis zu der 83. Minutt, wéi de Lukaku de Ball no engem Corner Volley hëlt an e mat voller Wucht an de Gol bréngt: 2:1.Manchester huet weider alles no Vir gehäit an Sevilla huet probéiert ze konteren. De Ben Yedder hat an der 90. Minutt eng gutt Chance eleng virum Golkipp, ma hien huet ze vill nogeduecht an de Gol net markéiert. Dat sollt déi lescht grouss Chance sinn, Goler sollte keng méi falen, esou datt Sevilla an de Véierelsfinalle steet.

AS Roum - Shachtar Doneszk 1:0 (0:0)

© AFP

Ganz ähnlech wéi am anere Match stoung et och tëscht Roum an Donezk no 45 Minutten nach 0:0. Roum huet vill probéiert an hat och direkt am Ufank vun der Hallschent gutt Chancen, ma dono hu si sech géint Donezk, déi Defensiv gutt stoungen, schwéier gedoen. Dat huet och matsechbruecht, datt d'Ukrainer lues a lues méi vum Match haten an och selwer zum Ofschloss koumen. An de leschte Minutte virun der Paus huet Roum nach eng Kéier ugezunn, ma et sollt awer net vill dobäi erauskommen.No 52 Minutten ass de Knuet du geplatzt an d'Fans vum AS Roum konnten op alle Fall fir ee Moment opootmen. E bëssen aus dem näischt spillt de Strootman eng Pass an d'Déift a fënnt do den Dzeko, deen d'Defenseure vun Donezk ofgehaangen hat. Fräi virum Golkipp huet hie sech et net huele gelooss, seng Faarwen a Féierung ze bréngen. Dee Gol huet awer och Donezk erwächt an d'Ukrainer sinn direkt méi aggressiv opgetrueden, fir de séieren Ausgläich ze markéieren. Nom Gol hunn d'Réimer tippesch Italienesch gespillt. Si stoungen hanne kompakt mat enger staarker Defensiv, hunn d'Donezk de Match opgezwongen an op d'Kontere gelauert.Eng esou gutt Chance gouf et an der 79. Minutt, wéi den Dzeko nees duerch war. Ma den Ordets wollt e Bosnier net zum Ofschloss komme gelooss an huet d'Noutbrems gezunn. Hein huet den Dzeko un der Schëller gezunn, de Spiller vu Roum fält an den Arbitter gräift an d'Täsch: Rout Kaart a Donezk muss an Ënnerzuel de wichtegen 1:1 markéieren. Roum stoung och zum Schluss vum Match kompakt hannen an erkämpft sech esou eng 1:0 Victoire, déi hinnen duergeet, fir eng Ronn weider ze kommen.