© afp

Sedici anni dopo Isi Kostner la sfera di cristallo di discesa torna in Italia! 🏆🇮🇹



GRAZIE SOFIA!!! 💙#Goggia #fisalpine @Fisiofficial pic.twitter.com/LkC74u627P — CONI (@Coninews) 14. März 2018

Et war ganz enk, d'Lindsay Vonn an d'Sofia Goggia hunn ëm d'Kristallkugel an der Descente gekämpft an um Enn hat d'Italienerin dat bessert Enn fir sech, dat obwuel d'Amerikanerin Vonn d'Descente zu Are gewonnen huet. D'Sofia Goggia koum e Mëttwoch mat 0,06 Sekonne Réckstand op déi zweete Plaz. Déi drëtt Plaz geet un eng weider Amerikanerin, un d'Alice McKennis, dat mat engem Retard vun 0,28 Sekonnen.Am Descente-Weltcup wënnt d'Goggia mat nëmmen dräi Punkte Virsprong virum Vonn. Wier d'Italienerin e Mëttwoch op déi drëtt Plaz komm, hätt d'Lindsay Vonn d'Kristallkugel gewonnen, ma esou ass et net komm an et ass domat déi éischt Kristallkugel fir d'Italienerin.D'Vonn verpasst iwwerdeems déi 9. perséinlech Kristallkugel. Op d'mannst war et déi 82. Victoire bei engem Weltcup fir d'Lindsay Vonn, déi domat ëmmer méi no un déi 86 Victoirë vun der Schwedin Ingemar Stenmark kënnt.