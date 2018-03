Sport: Am meeschte gelies

© afp

Déi drëtt Plaz bei der Descente zu Are ass dem Weltmeeschter Beat Feuz duergaangen, fir déi kleng Kristallkugel an der Descente ze gewannen. De Schwäizer hat e Mëttwoch ee Retard vun 0,04 Sekonnen op direkt zwee Gewënner. D'Éisträicher Matthias Mayer a Vincent Kriechmayr hunn e Mëttwoch a genau där nämmlechte Zäit d'Descente bewältegt a wannen domat allen zwee d'Descente zu Are.